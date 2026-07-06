SSK Bağ-Kur memur ve memur emeklilerinin maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

Haziran ayına ait enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur emeklilerinin, memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi de Meclis'e sunulmuş durumda. Artış gören maaşların hesaplara yansıyacağı tarihler de belli oldu. İşte ayrıntılar...

1 /7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon verilerini duyurduktan sonra memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında elde edecekleri zam oranları kümülatif olarak kesinlik kazandı. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetmesi de temmuz zammında tabloyu belirledi.

2 /7 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI ZAM Açıklanan resmi verilere göre, ilk 6 aylık enflasyon oranının doğrudan yansıtılmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları temmuz ayı itibarıyla yüzde 17,76 oranında artış görecek.

3 /7 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE Seyyanen artış bekleyen taban aylıklar için ise TBMM harekete geçti. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle, 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükselmesi bekleniyor.

4 /7 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ALACAĞI ZAM Toplu sözleşmeye bağlı durum ve enflasyon farkının birlikte ele alınmasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artışı ise yüzde 13,52 oldu.

5 /7 ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU Oranların belirginleşmesiyle artış gören maaşların ne zaman hesaplara yansıyacağı merak ediliyor. Ödeme takvimine göre memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla hesaplarına yansımış olarak görecekler.

6 /7 Temmuz ayı maaşlarının yanında yeni katsayılardan ötürü ortaya çıkacak olan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ise 15 Temmuz'u takip eden hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.