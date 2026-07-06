Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
SSK Bağ-Kur memur ve memur emeklilerinin maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

SSK Bağ-Kur memur ve memur emeklilerinin maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

10:096/07/2026, Pazartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Haziran ayına ait enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur emeklilerinin, memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi de Meclis'e sunulmuş durumda. Artış gören maaşların hesaplara yansıyacağı tarihler de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon verilerini duyurduktan sonra memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında elde edecekleri zam oranları kümülatif olarak kesinlik kazandı. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetmesi de temmuz zammında tabloyu belirledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI ZAM

Açıklanan resmi verilere göre, ilk 6 aylık enflasyon oranının doğrudan yansıtılmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları temmuz ayı itibarıyla yüzde 17,76 oranında artış görecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Seyyanen artış bekleyen taban aylıklar için ise TBMM harekete geçti. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle, 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükselmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ALACAĞI ZAM

Toplu sözleşmeye bağlı durum ve enflasyon farkının birlikte ele alınmasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artışı ise yüzde 13,52 oldu.

ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Oranların belirginleşmesiyle artış gören maaşların ne zaman hesaplara yansıyacağı merak ediliyor. Ödeme takvimine göre memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla hesaplarına yansımış olarak görecekler.

Temmuz ayı maaşlarının yanında yeni katsayılardan ötürü ortaya çıkacak olan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ise 15 Temmuz'u takip eden hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.

TGRT'nin haberine göre, SSK emeklileri, artış yansımış olan maaşlarını, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında alacak.

#SSK
#Bağ-Kur
#Emekli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay il il liste