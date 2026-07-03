Zorlu şartlara rağmen vazgeçmedi: Kadın girişimci tek başına iki ton üretiyor

Yaptığı üretimle ailesine katkı sunduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:





"Yetiştirdiğim çileğin reçelini de yapıyorum. Yılda 2 ton çilek üretiyorum. Bu konuda kendimi daha çok geliştirmeyi, daha fazla üretim yapmayı ve ürünleri başka şehirlere de satmayı hedefliyorum. İyi ki bu işe başladım. Hedefim işimi daha da büyütmek. Ürettiğim çilekler organik, tadı çok güzel. Çok beğeniliyor. Çilek topladığımda çok mutlu oluyorum. Güzel bir duygu. Ailem de bana bu konuda çok destek oluyor."