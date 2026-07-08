18.000 TL taksitle konut sahibi olunacak! TOKİ'den gelir ve ikamet şartı olmadan açık satış kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ortak yürüttüğü dev açık satış kampanyasında başvuru süreci başladı. 64 ili kapsayan projede vatandaşlar, kura şartı olmadan başvuru önceliğine göre konut sahibi olma imkânı elde ederken, kampanyaya ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterildi.
TOKİ’nin 64 ilde hayata geçirdiği açık satış kampanyasında beklenen gün geldi ve başvurular resmen başladı. Kurasız satış modeliyle yürütülen projede vatandaşlar, uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.
İşte TOKİ'nin yeni konut kampanyasının tüm detayları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Vatandaşlara 3 farklı ödeme planıyla sunulan evler için satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığı ile yürütülecek.
TAKSİTLER 18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR, PROJEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR
Gelir sınırı ve ikametgâh şartı aranmayacak olan satışlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak, şehir ve projeye göre değişiklik gösterecek.
KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ‘Açık Satış Kampanyası’nda 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa, kampanyadan yararlanabilecek.
HANE HALKI ADINA YALNIZ BİR KONUT
Her bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, ödeme planını seçip, peşinatı bankaya yatırdığında doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki. gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı hâlen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.
ÜÇ FARKLI ÖDEME PLANI
Bulunduğu şehir ve büyüklüğüne göre fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayan konutların aylık taksitlerinde ise başlangıç tutarı 18 bin lira olacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.
60 AYA KADAR VADE İMKANI
Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkânından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkânı kadar sunulacak.
EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE SATIŞA SUNULDU?
En fazla konut satışı olan iller başta olmak üzere; Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.
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