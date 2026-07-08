18.000 TL taksitle konut sahibi olunacak! TOKİ'den gelir ve ikamet şartı olmadan açık satış kampanyası

HANE HALKI ADINA YALNIZ BİR KONUT

Her bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, ödeme planını seçip, peşinatı bankaya yatırdığında doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki. gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı hâlen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.