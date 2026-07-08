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Altında 'Orta Doğu' fırtınası: Fiyatlar bir aşağı bir yukarı

Altında 'Orta Doğu' fırtınası: Fiyatlar bir aşağı bir yukarı

08:00, 08/07/2026, Çarşamba
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Altında 'Orta Doğu' fırtınası: Fiyatlar bir aşağı bir yukarı

Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın dün 4.106 dolara geriledi. Bugün TSİ 06:20 itibarıyla fiyatlar tepki alımlarıyla 4.125 dolara yöneldi. Piyasada dikkatler, FED’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi. Petrol fiyatlarındaki son yükseliş altında baskıyı artırırken; analistler “Yatırımcılar, nihai faiz oranının geride kaldığına ikna olana kadar altın savunmasız” görüşünü aktarıyor.

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki son çatışmalar altın fiyatlarına da yansıyor. Petrol fiyatlarının yeniden 76 doları test etmesi, enflasyonist baskıları ve yüksek faiz endişelerini artırarak sarı metalde satış baskısına sebep oluyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,42 değer kaybetti ve 4.106 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:20 itibarıyla 4.125 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 8 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.215 TL’den güne başladı.

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki son çatışmalar altın fiyatlarına da yansıyor. Petrol fiyatlarının yeniden 76 doları test etmesi, enflasyonist baskıları ve yüksek faiz endişelerini artırarak sarı metalde satış baskısına sebep oluyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,42 değer kaybetti ve 4.106 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:20 itibarıyla 4.125 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 8 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.215 TL’den güne başladı.

ENFLASYON VE FAİZ KORKUSU

Altındaki düşüş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından İran'a yeni hava operasyonları başlatmasıyla gerçekleşti. Yeniden tırmanan gerilim, ABD-İran geçici barış anlaşmasını tehdit etti ve petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını artırdı. Gelişmeler “daha uzun süre yüksek faiz” ihtimalini gündeme taşırken, altın fiyatları baskı altında kaldı.

ENFLASYON VE FAİZ KORKUSUAltındaki düşüş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından İran'a yeni hava operasyonları başlatmasıyla gerçekleşti. Yeniden tırmanan gerilim, ABD-İran geçici barış anlaşmasını tehdit etti ve petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını artırdı. Gelişmeler “daha uzun süre yüksek faiz” ihtimalini gündeme taşırken, altın fiyatları baskı altında kaldı.

DİKKATLER TUTANAKLARDA

Geçen hafta ABD’de tahminlerden oldukça düşük gelen haziran istihdam verilerinin ardından altın fiyatları 4.200 dolara yönelmiş ve son iki haftanın zirvesini görmüştü. Bu noktadan gelen satışlarla birlikte yön yeniden aşağı döndü. Piyasada dikkatler, bugün açıklanacak FED’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi.

DİKKATLER TUTANAKLARDAGeçen hafta ABD’de tahminlerden oldukça düşük gelen haziran istihdam verilerinin ardından altın fiyatları 4.200 dolara yönelmiş ve son iki haftanın zirvesini görmüştü. Bu noktadan gelen satışlarla birlikte yön yeniden aşağı döndü. Piyasada dikkatler, bugün açıklanacak FED’in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Piyasa katılımcıları, FED’in enflasyon endişelerinin ne kadar derin olduğunu ve düşük gelen son istihdam verilerinin bir trend mi yoksa bir sapma mı olarak görüldüğünü anlamak için tutanakları dikkatle inceleyecek. Analistler “Yatırımcılar, FED'in nihai faiz oranının önümüzde değil geride kaldığına ikna olana kadar, altındaki tepki yükselişleri de savunmasız kalmaya devam edecek” görüşünü aktarıyor.

ALTINDA BEKLENTİLERPiyasa katılımcıları, FED’in enflasyon endişelerinin ne kadar derin olduğunu ve düşük gelen son istihdam verilerinin bir trend mi yoksa bir sapma mı olarak görüldüğünü anlamak için tutanakları dikkatle inceleyecek. Analistler “Yatırımcılar, FED'in nihai faiz oranının önümüzde değil geride kaldığına ikna olana kadar, altındaki tepki yükselişleri de savunmasız kalmaya devam edecek” görüşünü aktarıyor.

ÇİN’DEN DİKKAT ÇEKEN ALIM

Bu arada merkez bankalarının alımları da devam ediyor. Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini 20. ay üst üste artırarak, haziran sonu itibarıyla 75,44 milyon ons altına ulaştırdı. Bu arada Çin, geçen ay 15 ton ile Ekim 2023’ten bu yana en yüklü alımını yaptı. Dünya Altın Konseyi EMEA Bölgesi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul, Çin'in resmi altın rezervlerinin sadece bu yıl 40 tondan fazla arttığını ve 2 bin 346 tona ulaştığını belirtti.

ÇİN’DEN DİKKAT ÇEKEN ALIMBu arada merkez bankalarının alımları da devam ediyor. Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini 20. ay üst üste artırarak, haziran sonu itibarıyla 75,44 milyon ons altına ulaştırdı. Bu arada Çin, geçen ay 15 ton ile Ekim 2023’ten bu yana en yüklü alımını yaptı. Dünya Altın Konseyi EMEA Bölgesi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul, Çin'in resmi altın rezervlerinin sadece bu yıl 40 tondan fazla arttığını ve 2 bin 346 tona ulaştığını belirtti.
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın
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