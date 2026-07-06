Altın tepetaklak: Önce yükseldi sonra düştü

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların açılmasıyla günün erken saatlerinde son iki haftanın zirvesine yakın seyreden altın adeta tepetaklak oldu. Kısa süren yükselişin ardından sarı metal hızla değer kaybetmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 6 Temmuz 2026 altın fiyatları...

1 /7 ONS ALTIN Alış: 4.169,88 dolar Satış: 4.170,71 dolar

2 /7 22 AYAR BİLEZİK Alış: 5.700,93 TL Satış: 5.897,62 TL

3 /7 CUMHURİYET ALTINI Alış: 40.092,48 TL Satış: 40.856,28 TL

4 /7 TAM ALTIN Alış: 40.767 TL Satış: 41.097 TL

5 /7 YARIM ALTIN Alış: 19.985,76 TL Satış: 20.490,02 TL

6 /7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış: 10.023,79 TL Satış: 10.244,84 TL