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Altın tepetaklak: Önce yükseldi sonra düştü

Altın tepetaklak: Önce yükseldi sonra düştü

08:236/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların açılmasıyla günün erken saatlerinde son iki haftanın zirvesine yakın seyreden altın adeta tepetaklak oldu. Kısa süren yükselişin ardından sarı metal hızla değer kaybetmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 6 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.169,88 dolar

Satış: 4.170,71 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.700,93 TL

Satış: 5.897,62 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.092,48 TL

Satış: 40.856,28 TL

TAM ALTIN

Alış: 40.767 TL

Satış: 41.097 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.985,76 TL

Satış: 20.490,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 10.023,79 TL

Satış: 10.244,84 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.265,13 TL

Satış: 6.266,44 TL

#Altın
#Çeyrek Altın
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