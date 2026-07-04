Emekli ve memur maaş zamları netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve ödeme takvimi

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz maaş zammı netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşirken, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranları da resmileşti. Yeni maaş katsayılarının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarından emekli aylıklarına, sosyal yardım ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına kadar birçok kalemde artış yaşandı. Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme de gündeme gelirken, yeni taban aylığın 23 bin liranın üzerine çıkması milyonlarca emekli tarafından yakından takip edilmeye başlandı.
Temmuz ayı maaş zamlarında beklenen tablo ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık enflasyon artışı da netleşti. Böylece milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanırken, kamu çalışanlarının ücretlerinden sosyal yardım ödemelerine kadar geniş bir yelpazede yeni rakamlar yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme de dikkat çekerken, taban aylığın 23 bin lirayı aşmasıyla birlikte gözler zamlı maaşların ödeme takvimine çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin kümülatif enflasyon rakamları tamamlandı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artmasıyla, maaş zamlarının hesaplanmasında temel teşkil eden veri seti netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yansıyacak artış oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Söz konusu grup, doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.
Memur ve memur emeklisi
Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak gerçekleşti.
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi Meclis'te
Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17,76'lık artış yansıtılması kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak.
Ödeme takvimi
Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, artışlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecekler.
Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak. Açıklanan bu veriler ve Meclis'e sunulan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca vatandaşın temmuz ayı itibarıyla yeni gelir tablosu şekillenmiş oldu.