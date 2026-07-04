Emekli ve memur maaş zamları netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve ödeme takvimi

Temmuz ayı maaş zamlarında beklenen tablo ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık enflasyon artışı da netleşti. Böylece milyonlarca kişinin maaşı yeniden hesaplanırken, kamu çalışanlarının ücretlerinden sosyal yardım ödemelerine kadar geniş bir yelpazede yeni rakamlar yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme de dikkat çekerken, taban aylığın 23 bin lirayı aşmasıyla birlikte gözler zamlı maaşların ödeme takvimine çevrildi.