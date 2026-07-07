SSK, Bağkur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek zam oranı için artık son saatlere girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı maaş artışı kesinleşecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda önemli bir zam oranını şimdiden garantileyen emekliler, son enflasyon rakamıyla birlikte hesapların netleşmesini bekliyor. Aynı zamanda memur emeklilerinin enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da kesinlik kazanacak. Gözler bir yandan enflasyon verisine çevrilirken, diğer yandan en düşük emekli maaşına yönelik olası yasal düzenleme ve hükümet kanadından gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin tahminleri, 6 aylık zam oranının yüzde 18'e yaklaşabileceğine işaret ederken, milyonlarca vatandaş "Emekli maaşı ne kadar artacak?", "En düşük emekli aylığı yükselecek mi?" ve "Temmuz zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt arıyor.