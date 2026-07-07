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Altında yön yeniden aşağı: En düşük hedef fiyat geldi

Altında yön yeniden aşağı: En düşük hedef fiyat geldi

08:00, 07/07/2026, Salı
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Altında yön yeniden aşağı: En düşük hedef fiyat geldi

7 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.235 TL ve ons fiyatı 4.135 dolardan güne başlıyor. Geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta yön aşağı dönerken; CME FEDWatch anketinde eylülde faiz artışı tahminleri yükselişe geçmeye başladı. ABD’li JP Morgan, FED riskine dikkat çekerek 6.000 dolar olan yıl sonu ons beklentisini 4.500 dolara çekti. Bu tahmin, en düşük beklenti olarak da dikkat çekti.

Küresel piyasalarda atın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçen hafta %2’yi aşan artışın ardından ons fiyatı dünkü işlemleri %-0,25 düşüşle 4.165 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.135 dolardan fiyatlandı. 7 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.235 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında dünkü kapanış 6.259 TL’den gerçekleşmişti. Ons fiyatında dün 4.202 dolara kadar yükseliş yaşanmıştı. Ancak sarı metalde iki haftanın zirve seviyelerine de işaret eden bu ivmelenmenin ardından yön yeniden aşağı döndü.

Küresel piyasalarda atın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçen hafta %2’yi aşan artışın ardından ons fiyatı dünkü işlemleri %-0,25 düşüşle 4.165 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.135 dolardan fiyatlandı. 7 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.235 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında dünkü kapanış 6.259 TL’den gerçekleşmişti. Ons fiyatında dün 4.202 dolara kadar yükseliş yaşanmıştı. Ancak sarı metalde iki haftanın zirve seviyelerine de işaret eden bu ivmelenmenin ardından yön yeniden aşağı döndü.

DOLARIN SEYRİ KRİTİK

Troy Kıymetli Madenler tarafından yayımlanan bültende “Zayıf gelen ABD istihdam verileri, FED'in daha agresif faiz artırımına gideceği beklentisini bir miktar törpüledi. Doların seyri fiyatlamanın merkezinde kalmaya devam ediyor. Altının önü tamamen açılmış değil. Doların zaman zaman güç kazanması, yükselişi sınırlayan en önemli unsur olmayı sürdürüyor. Kısa vadede dalgalanma devam edebilir; ama büyük resimde merkez bankaları ve fiziki talep önemli bir zemin oluşturmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

DOLARIN SEYRİ KRİTİKTroy Kıymetli Madenler tarafından yayımlanan bültende “Zayıf gelen ABD istihdam verileri, FED'in daha agresif faiz artırımına gideceği beklentisini bir miktar törpüledi. Doların seyri fiyatlamanın merkezinde kalmaya devam ediyor. Altının önü tamamen açılmış değil. Doların zaman zaman güç kazanması, yükselişi sınırlayan en önemli unsur olmayı sürdürüyor. Kısa vadede dalgalanma devam edebilir; ama büyük resimde merkez bankaları ve fiziki talep önemli bir zemin oluşturmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

FED BEKLENTİLERİ

Dolar endeksinde son 1 haftalık süreçte kısmi bir gerileme yaşansa da bugün itibarıyla 100,80 seviyenin korunduğu görülüyor. Gösterge tahvil faizi de %4,12’ye yakın seyrederken; FED’den faiz artışı tahminleri eylülde yeniden yükselmeye başladı. Bugün CME FEDWatch anketinde çeyrek puanlık faiz atışı %45,7 ihtimalle fiyatlanıyor. “Faiz sabit kalır” beklentisi ise %44,6’ya geriledi.

FED BEKLENTİLERİDolar endeksinde son 1 haftalık süreçte kısmi bir gerileme yaşansa da bugün itibarıyla 100,80 seviyenin korunduğu görülüyor. Gösterge tahvil faizi de %4,12’ye yakın seyrederken; FED’den faiz artışı tahminleri eylülde yeniden yükselmeye başladı. Bugün CME FEDWatch anketinde çeyrek puanlık faiz atışı %45,7 ihtimalle fiyatlanıyor. “Faiz sabit kalır” beklentisi ise %44,6’ya geriledi.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Öte yandan altın fiyatları ile ilgili yeni aşağı revizyonlar da geliyor. Haziran ayında, ons fiyatı için yıl sonuna kadar 6.000 dolar tahmininde bulunan JP Morgan; altın talebinin güçlü olmayacağını savunarak dördüncü çeyrekte ons fiyatının 4.500 dolar ile sınırlı kalabileceğini öngördü. ABD banka, verilerin güçlü gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın muhtemel erken faiz artışı riskine dikkat çekti. Buna karşılık uzun vadeli yükseliş beklentisini de koruyan JP Morgan, altının 2027'de kazanımlarını genişletebileceği görüşünü öne sürdü.

ALTINDA HEDEF FİYATÖte yandan altın fiyatları ile ilgili yeni aşağı revizyonlar da geliyor. Haziran ayında, ons fiyatı için yıl sonuna kadar 6.000 dolar tahmininde bulunan JP Morgan; altın talebinin güçlü olmayacağını savunarak dördüncü çeyrekte ons fiyatının 4.500 dolar ile sınırlı kalabileceğini öngördü. ABD banka, verilerin güçlü gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın muhtemel erken faiz artışı riskine dikkat çekti. Buna karşılık uzun vadeli yükseliş beklentisini de koruyan JP Morgan, altının 2027'de kazanımlarını genişletebileceği görüşünü öne sürdü.

EN DÜŞÜK TAHMİN

Bu arada son dönemde ons altın için ING, Deutshe Bank, Goldman Sachs ve UBS gibi büyük finans kuruluşlarından 4.600-5.200 dolar aralığında hedef fiyat öngörüleri gelmişti. JP Morgan’ın son tahmini ise en düşük hedef fiyat olarak dikkat çekti.

EN DÜŞÜK TAHMİNBu arada son dönemde ons altın için ING, Deutshe Bank, Goldman Sachs ve UBS gibi büyük finans kuruluşlarından 4.600-5.200 dolar aralığında hedef fiyat öngörüleri gelmişti. JP Morgan’ın son tahmini ise en düşük hedef fiyat olarak dikkat çekti.
Başlıklar :AltınÇeyrek AltınGram Altın
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