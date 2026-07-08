Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti: Bugün itibariyle pompaya yansıdı! 8 Temmuz motorin ve benzin ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. Motorine dün de 1 lira 33 kuruşluk zam yansıtılmıştı. İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün motorine 1 lira 33 kuruşluk zam yansıtılmıştı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 66.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.90 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 68.17 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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