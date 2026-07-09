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Ekonomi
Sivas'tan Köln'e direkt uçuşlar başladı

Sivas'tan Köln'e direkt uçuşlar başladı

09:24, 09/07/2026, Perşembe
IHA
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Sivas'tan Köln'e direkt uçuşlar başladı

Köln’den direkt olarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen ilk AJet uçağı, su takı ile karşılandı.

AJet’in Almanya’nın Köln şehrinden Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı’na ve Sivas’tan Köln’e başlattığı direk uçuşlar Sivas’ta sevinçle karşılandı. İlk uçuş bu gece gerçekleşti. Köln’den 22.10’da kalkan uçak 3.10’da Nuri Demirağ Havalimanı’na indi. İlk seferde 176 yolcunun bulunduğu piste inen uçak, burada su takı (su selamlaması) ile karşılandı. Uçağı karşılayanlar arasında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu yer aldı.


AJet’in Almanya’nın Köln şehrinden Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı’na ve Sivas’tan Köln’e başlattığı direk uçuşlar Sivas’ta sevinçle karşılandı. İlk uçuş bu gece gerçekleşti. Köln’den 22.10’da kalkan uçak 3.10’da Nuri Demirağ Havalimanı’na indi. İlk seferde 176 yolcunun bulunduğu piste inen uçak, burada su takı (su selamlaması) ile karşılandı. Uçağı karşılayanlar arasında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu yer aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada "Sivas-Köln arasındaki ilk uçuşlar başlamış oldu. Biz de bu ilk uçağı karşıladık. İlk seferle 176 yolcu Sivas’a geldi. Gelen tüm yolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu uçuşun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu uçuşun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, AK Parti Grup Başkanımıza teşekkür ediyorum Ben inanıyorum ki bu uçuş, Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz için sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamayacak; aynı zamanda Sivas’ın ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Sivas’ın uluslararası görünürlüğünü artıracak ve şehre olan yabancı yatırım ilgisini de güçlendirecektir" dedi.


Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada "Sivas-Köln arasındaki ilk uçuşlar başlamış oldu. Biz de bu ilk uçağı karşıladık. İlk seferle 176 yolcu Sivas’a geldi. Gelen tüm yolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu uçuşun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu uçuşun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, AK Parti Grup Başkanımıza teşekkür ediyorum Ben inanıyorum ki bu uçuş, Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz için sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamayacak; aynı zamanda Sivas’ın ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Sivas’ın uluslararası görünürlüğünü artıracak ve şehre olan yabancı yatırım ilgisini de güçlendirecektir" dedi.

"Çok güzel bir uygulama"


İlk seferle Köln’den Sivas’a gelen Bilal Bebek ise memnun kaldığını söyleyerek, "3 saatte rahat bir şekilde geldik. Çok güzel bir uygulama. Araba ile çok uzun sürüyor. Uçakla geldik ve memnun kaldık. İnsan doğduğu büyüdüğü toprakla geliyor" dedi.

"Çok güzel bir uygulama"İlk seferle Köln’den Sivas’a gelen Bilal Bebek ise memnun kaldığını söyleyerek, "3 saatte rahat bir şekilde geldik. Çok güzel bir uygulama. Araba ile çok uzun sürüyor. Uçakla geldik ve memnun kaldık. İnsan doğduğu büyüdüğü toprakla geliyor" dedi.

"Çok mutluyuz"


İlk seferle gelen diğer vatandaşlar ise "Çok iyi oldu gerçekten. Normalde bu sene araba ile gelme planım vardı. Bileti ilk uçuşlar belli olduktan sonra aldım. İnşallah devamı olur. Şehrimiz ve orada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir uygulama. Çok mutluyuz gerçekten. Yolculuk çok rahattı. Önceden aktarmalı geliyorduk ve bu çok iyi oldu" ifadelerine yer verdi.



"Çok mutluyuz"İlk seferle gelen diğer vatandaşlar ise "Çok iyi oldu gerçekten. Normalde bu sene araba ile gelme planım vardı. Bileti ilk uçuşlar belli olduktan sonra aldım. İnşallah devamı olur. Şehrimiz ve orada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir uygulama. Çok mutluyuz gerçekten. Yolculuk çok rahattı. Önceden aktarmalı geliyorduk ve bu çok iyi oldu" ifadelerine yer verdi.

Çarşamba günleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 17.55’te kalkacak direkt seferler 4 saat 15 dakika sürecek. Köln Bonn Havalimanı’ndan dönüş seferleri aynı gün 22:10’da gerçekleşip 4 saatlik sefer sonrası perşembe günleri 03:10’da Sivas’a varacak. Sivaslılar bu hizmetle aynı gün içerisinde Almanya’ya gidip Sivas’a dönebilecek.

Çarşamba günleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 17.55’te kalkacak direkt seferler 4 saat 15 dakika sürecek. Köln Bonn Havalimanı’ndan dönüş seferleri aynı gün 22:10’da gerçekleşip 4 saatlik sefer sonrası perşembe günleri 03:10’da Sivas’a varacak. Sivaslılar bu hizmetle aynı gün içerisinde Almanya’ya gidip Sivas’a dönebilecek.
Başlıklar :ajetsivaskölnsivas-köln seferleri
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