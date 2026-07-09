Sivas'tan Köln'e direkt uçuşlar başladı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada "Sivas-Köln arasındaki ilk uçuşlar başlamış oldu. Biz de bu ilk uçağı karşıladık. İlk seferle 176 yolcu Sivas’a geldi. Gelen tüm yolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu uçuşun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu uçuşun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, AK Parti Grup Başkanımıza teşekkür ediyorum Ben inanıyorum ki bu uçuş, Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz için sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamayacak; aynı zamanda Sivas’ın ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Sivas’ın uluslararası görünürlüğünü artıracak ve şehre olan yabancı yatırım ilgisini de güçlendirecektir" dedi.



