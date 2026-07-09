Anasayfa
Ekonomi
Sen uyurken kasa doluyor: Youtube'de yeni trend uyku videoları

Sen uyurken kasa doluyor: Youtube'de yeni trend uyku videoları

Orhan Orhun Ünal
04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sen uyurken kasa doluyor: Youtube'de yeni trend uyku videoları
Arşiv.

YouTube'da son dönemin yükselen trendlerinden biri "uyku videoları" oldu. Sen uyurken saatlerce açık kalan videolar, hem platformun hem de içerik üreticilerinin gelir hanesine yazılıyor. Uzun izlenme süreleri sayesinde reklam gösterimlerinin artması, uyku videolarını dijital ekonominin en kârlı türlerinden biri haline getiriyor.

YouTube'da 3-4 saat, hatta 8-10 saate kadar uzanan uyku videoları, son yılların en dikkat çekici içerik türlerinden biri haline geldi. Saatler süren tarih anlatımları, yaşam koçluğu yayınları, tarih belgeselleri, yabancı dil öğrenme yayınları, meditasyon içerikleri ve doğa sesleri gibi onlarca çeşit içerik, milyonlarca kişi tarafından uykuya dalmadan önce açılıyor. Günümüzde birçok kullanıcı için söz konusu yayınlar, geçmişteki "uyumadan önce kitap okuma" alışkanlığının dijital karşılığına dönüşmüş durumda.

İZLENME SÜRESİYLE GELİR DE ARTIYOR

Bu formatları diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise izlenme süreleri. Kullanıcı uykuya daldıktan sonra video, çoğu zaman sonuna kadar oynatılıyor. Bu durum, YouTube algoritmasının önem verdiği toplam izlenme süresini artırırken, yapımcının yerleştirdiği reklamların daha fazla gösterilmesine de imkân tanıyor. Kısacası izleyici uyurken bile içerik üreticisi gelir elde etmeye devam ediyor. YouTube'da reklam gelirleri; izleyicinin bulunduğu ülkeye, reklam verenlerin bütçesine ve kategorisine göre değişse de uzun formatlı videolar, standart olanlara kıyasla daha yüksek gelir imkanı sunuyor.

ALGORİTMA YASTIK BAŞINDA MESAİDE

Türkiye'de düzenli içerik üreten orta ölçekli bir YouTube kanalı, aylık yaklaşık 20 bin ila 100 bin TL arasında reklam geliri elde edebiliyor. Eskiye göre zorlaşsa da, uluslararası izleyici kitlesine ulaşan kanallarda bu rakam, sponsorluklar ve üyelik gelirleriyle birlikte on binlerce dolara çıkabiliyor.

Anlayacağınız, dijital ekonominin yeni iş modellerinden biri haline gelmiş durumda. sen uyurken ekran kapanmıyor; algoritma çalışıyor, kasa dolmaya devam ediyor.

UZUN VİDEOLAR DAHA AVANTAJLI

  • Reklam gelirleri konuya ve izleyici kitlesine göre değişmekle birlikte, uzun formatlı videolarda 1.000 görüntüleme başına ortalama 3 ila 8 dolar gelir elde edilebiliyor. Bu da 1 milyon izlenmeye ulaşan başarılı bir çalışmanın yalnızca reklamlardan 3 bin ila 8 bin dolar arasında kazanç sağlayabilmesi anlamına geliyor. Sponsorluklar ve diğer gelirler de eklendiğinde, uzun süre izlenen içerikler sosyal medya ekonomisinin en kârlı alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

250 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

  • Grand View Research'ün İçerik Ekonomisi Pazar Raporu'na göre, 2025 itibarıyla "creator economy" olarak adlandırılan sektörün büyüklüğü yaklaşık 250 milyar dolara ulaştı. Küresel ölçekte 50 milyondan fazla kişi YouTuber olarak faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık 2 milyonu ise bu işi tam zamanlı meslek haline getirmiş durumda. Uzun yapımlar, YouTube ekonomisinde ayrı bir öneme sahip. Derin uykudaki geliri görenler de fırsatı kaçırmamış. Kısacası okuyucu, sen uykuya dalınca algoritma mesaiye başlıyor. Anlayacağınız dijital ekonomide kazancın saati, biyolojik saatten farklı işliyor. Peki buna şaşırdık mı?

Küresel enerjide çifte şok: ABD'nin İran hamlesi petrol fiyatlarını ateşledi
Ekonomi
Küresel enerjide çifte şok: ABD'nin İran hamlesi petrol fiyatlarını ateşledi
DOA geri dönüşüm makinesi olan yerler belli oldu
Ekonomi
DOA geri dönüşüm makinesi olan yerler belli oldu
Turkcell Genel Müdürü, Dünya GSM Birliği Teknoloji Grubu Başkanı oldu
Ekonomi
Turkcell Genel Müdürü, Dünya GSM Birliği Teknoloji Grubu Başkanı oldu


Başlıklar :Youtubeekonomiserbest piyasa
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026