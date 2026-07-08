ABD'nin "kırmızı altını" Türkiye'de kök saldı: Yıllardır ithal ediliyordu Karadeniz'in yeni gözdesi oldu
Yıllardır ABD ve Kanada'dan ithal edilen, "kırmızı altın" olarak bilinen turna yemişi (cranberry) artık Karadeniz'de yetiştiriliyor. Yüksek katma değerli ürünün üretiminin yaygınlaşmasıyla hem ithalatın azaltılması hem de ihracatta yeni bir pazar oluşturulması hedefleniyor. Uzmanlar, asitli toprak yapısıyla Karadeniz'in bu ürün için önemli bir üretim merkezi olabileceğine dikkat çekiyor.
Yıllardır ithal ediliyordu
Türkiye'de kurutulmuş meyvesi, meyve suyu ve gıda takviyeleri yoğun ilgi gören turna yemişi bugüne kadar büyük ölçüde ABD ve Kanada'dan ithal ediliyordu. Karadeniz'de yürütülen üretim çalışmalarıyla birlikte bu tablo değişmeye başladı. Bölgenin iklimi ve asitli toprak yapısının ürüne uyum sağlaması, üreticiler için yeni bir kazanç kapısı oluşturdu.
Karadeniz'in iklimi avantaj sağlıyor
Uzmanlara göre turna yemişi, pH değeri düşük asitli topraklarda yüksek verim verebiliyor. Bu özellik sayesinde özellikle Doğu ve Orta Karadeniz'deki birçok bölge üretim açısından avantajlı görülüyor. Türkiye'de yapılan akademik çalışmalar da Karadeniz'in bu meyve için uygun ekolojik koşullara sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Sadece meyve değil, sanayi ürünü
"Kırmızı altın" olarak anılan turna yemişi yalnızca sofralık tüketilmiyor. Meyve suyu, kurutulmuş gıda, reçel, ilaç, kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde de ham madde olarak kullanılıyor. Bu nedenle kilogram değeri birçok geleneksel tarım ürününün üzerinde bulunuyor ve üreticisine yüksek katma değer sağlıyor.
Dünya talebi hızla büyüyor
Küresel pazarda antioksidan bakımından zengin ürünlere yönelik ilginin artmasıyla turna yemişine olan talep de yükseliyor. Bağışıklığı destekleyen ve yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyve, fonksiyonel gıda pazarının en hızlı büyüyen ürünleri arasında gösteriliyor.
İthalat azalacak, ihracatın önü açılacak
Üretimin yaygınlaşmasıyla Türkiye'nin yıllardır ithal ettiği turna yemişinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Uzmanlar, üretim alanlarının genişletilmesi halinde Karadeniz'in sadece iç pazarın ihtiyacını karşılamakla kalmayıp Avrupa ve Orta Doğu pazarına ihracat yapabilecek potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyor.
Neden "kırmızı altın" deniliyor?
Güçlü antioksidan içeriğiyle "süper meyve" olarak kabul ediliyor.
Gıda, ilaç ve kozmetik sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor.
Katma değeri yüksek olduğu için üreticisine daha fazla kazanç sağlıyor.
Dünya genelinde talebi her yıl artıyor.
Türkiye'de özellikle Karadeniz'in asitli topraklarında başarılı sonuçlar veriyor.
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