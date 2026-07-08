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Ekonomi
Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Ekim'de devreye giriyor tapuda o devir tamamen kapanıyor

Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Ekim'de devreye giriyor tapuda o devir tamamen kapanıyor

10:28, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Ekim'de devreye giriyor tapuda o devir tamamen kapanıyor

Gayrimenkul alım satımında uzun yıllardır süregelen güvenlik ve güven endişelerini tarihe karıştıracak Güvenli Ödeme Sistemi için geri sayım devam ediyor. Başlangıçta 1 Temmuz olarak planlanan ancak teknik altyapı hazırlıkları sebebiyle 1 Ekim'e ertelenen bu yeni uygulama, tapu devri ile para transferini aynı anda güvence altına alacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sistem, gayrimenkul satışlarında köklü bir değişimin habercisi niteliğini taşıyor.

Gayrimenkul alım satımında yıllardır süregelen güvenlik endişelerini ve nakit taşıma risklerini sona erdirecek Güvenli Ödeme Sistemi için geri sayım başladı. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama sayesinde, tapu devri ile para transferi eş zamanlı gerçekleştirilerek milyonluk işlemlerdeki dört büyük risk tamamen ortadan kaldırılacak. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar.

Gayrimenkul alım satımında yıllardır süregelen güvenlik endişelerini ve nakit taşıma risklerini sona erdirecek Güvenli Ödeme Sistemi için geri sayım başladı. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama sayesinde, tapu devri ile para transferi eş zamanlı gerçekleştirilerek milyonluk işlemlerdeki dört büyük risk tamamen ortadan kaldırılacak. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar.

Eş zamanlı devir ile dört büyük risk tarih oluyor

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasında yaşanan en büyük kriz, paranın ödenmesi ile tapunun devredilmesi arasındaki sıralama uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Satıcının önce ödemeyi talep etmesi, alıcının ise tapuyu almadan parayı göndermekten çekinmesiyle oluşan belirsizlik, yeni sistemin eş zamanlı işleyişi sayesinde tamamen çözülüyor.

Eş zamanlı devir ile dört büyük risk tarih oluyorTaşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasında yaşanan en büyük kriz, paranın ödenmesi ile tapunun devredilmesi arasındaki sıralama uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Satıcının önce ödemeyi talep etmesi, alıcının ise tapuyu almadan parayı göndermekten çekinmesiyle oluşan belirsizlik, yeni sistemin eş zamanlı işleyişi sayesinde tamamen çözülüyor.

Yeni altyapı ile alıcının parası güvenli bir havuzda tutularak, tapudaki tescil işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilgili hesaba aktarılacak. Bu eş zamanlı yapı sayesinde özellikle milyonlarca liralık işlemlerde nakit taşıma zorluğu, sahte para tehlikesi, paranın eksik teslim edilmesi ve taraflar arasındaki genel güven problemi gibi dört büyük risk ortadan kalkmış olacak. Aslında 2017 yılından beri var olan ancak yeterli kullanım oranına ulaşamayan Tapu Takas Sistemi'nin çok daha gelişmiş ve mecburi bir versiyonu olan bu model, gayrimenkul satışlarını tamamen kontrollü bir zemine oturtmayı hedefliyor.

Yeni altyapı ile alıcının parası güvenli bir havuzda tutularak, tapudaki tescil işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilgili hesaba aktarılacak. Bu eş zamanlı yapı sayesinde özellikle milyonlarca liralık işlemlerde nakit taşıma zorluğu, sahte para tehlikesi, paranın eksik teslim edilmesi ve taraflar arasındaki genel güven problemi gibi dört büyük risk ortadan kalkmış olacak. Aslında 2017 yılından beri var olan ancak yeterli kullanım oranına ulaşamayan Tapu Takas Sistemi'nin çok daha gelişmiş ve mecburi bir versiyonu olan bu model, gayrimenkul satışlarını tamamen kontrollü bir zemine oturtmayı hedefliyor.

Sektörel entegrasyon süreci

Yeni dönemin tam anlamıyla başarılı bir şekilde işleyebilmesi için yetki belgeli emlak işletmelerinin de sürece aktif olarak dahil edilmesi planlanıyor. Emlak hizmet bedellerinin bu sistemle entegre edilmesi, hem sektörün hızlıca kayıt altına alınmasına hem de gayrimenkul işlemlerinin şeffaflığını artırmaya katkı sağlayacak. Aynı zamanda taksitli satışlar ve proje bazlı gayrimenkul işlemleri gibi farklı alanlar için de tamamlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, kayıt dışılıkla mücadelenin kapsamını genişletecek.

Sektörel entegrasyon süreciYeni dönemin tam anlamıyla başarılı bir şekilde işleyebilmesi için yetki belgeli emlak işletmelerinin de sürece aktif olarak dahil edilmesi planlanıyor. Emlak hizmet bedellerinin bu sistemle entegre edilmesi, hem sektörün hızlıca kayıt altına alınmasına hem de gayrimenkul işlemlerinin şeffaflığını artırmaya katkı sağlayacak. Aynı zamanda taksitli satışlar ve proje bazlı gayrimenkul işlemleri gibi farklı alanlar için de tamamlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, kayıt dışılıkla mücadelenin kapsamını genişletecek.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla 1 Ekim'de resmen devreye alınacak olan Güvenli Ödeme Sistemi, tapu dairelerinde dijital dönüşümü hızlandırırken, yüksek tutarlı transferleri güvenceye alarak piyasadaki güven sorununu kalıcı olarak çözecek en büyük adım olarak öne çıkıyor.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla 1 Ekim'de resmen devreye alınacak olan Güvenli Ödeme Sistemi, tapu dairelerinde dijital dönüşümü hızlandırırken, yüksek tutarlı transferleri güvenceye alarak piyasadaki güven sorununu kalıcı olarak çözecek en büyük adım olarak öne çıkıyor.
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