Ev alıp satacaklar dikkat: 1 Ekim'de devreye giriyor tapuda o devir tamamen kapanıyor

Yeni altyapı ile alıcının parası güvenli bir havuzda tutularak, tapudaki tescil işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilgili hesaba aktarılacak. Bu eş zamanlı yapı sayesinde özellikle milyonlarca liralık işlemlerde nakit taşıma zorluğu, sahte para tehlikesi, paranın eksik teslim edilmesi ve taraflar arasındaki genel güven problemi gibi dört büyük risk ortadan kalkmış olacak. Aslında 2017 yılından beri var olan ancak yeterli kullanım oranına ulaşamayan Tapu Takas Sistemi'nin çok daha gelişmiş ve mecburi bir versiyonu olan bu model, gayrimenkul satışlarını tamamen kontrollü bir zemine oturtmayı hedefliyor.