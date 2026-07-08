Sınır tanımayan girişimciler

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat omurgasını oluşturan KOBİ'ler, küresel pazarlardaki etkinliğini her geçen yıl artırıyor. Toplam işletmelerin yaklaşık yüzde 99,7'sini oluşturan KOBİ'ler, dijitalleşme, e-ihracat destekleri ve finansman mekanizmalarının katkısıyla yalnızca iç pazarda değil, dünyanın dört bir yanında yeni müşterilere ulaşıyor. 2025 yılında Türkiye'nin ihracatı 273,4 milyar dolara yükselirken, Anadolu'nun dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli işletmeler de bu başarıda önemli rol üstlendi. E-ticaret hacminin 4,6 trilyon liraya ulaşması ve dijital satış kanallarının yaygınlaşması, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini daha da kolaylaştırdı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM REKABETİ GÜÇLENDİRİYOR

Eskiden yalnızca büyük şirketlerin ulaşabildiği ihracat pazarlarına bugün KOBİ'ler de dijital platformlar sayesinde doğrudan erişebiliyor. Özellikle e-ihracat destekleri, elektronik pazar yerleri ve lojistik altyapısındaki gelişmeler, küçük işletmelerin küresel rekabette daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Türkiye'nin 2024 yılında 6,4 milyar dolara ulaşan e-ihracat performansının ardından 2025 için belirlenen 8 milyar dolarlık hedef, KOBİ'lerin dijital ticarette üstleneceği rolü daha da güçlendirdi. Tekstil, gıda, mobilya, makine, yazılım ve savunma sanayi tedarik zincirinde faaliyet gösteren binlerce işletme, artık siparişlerini dünyanın farklı noktalarına birkaç tıkla ulaştırabiliyor.

DESTEKLERİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

KOBİ'lerin büyümesini desteklemek amacıyla mevzuatta da önemli adımlar atılıyor. Son düzenlemeyle KOBİ tanımında yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltildi. Böylece daha fazla işletmenin KOSGEB ve diğer kamu desteklerinden yararlanmasının önü açıldı. Finansman, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ihracata yönelik teşvikler, üretim kapasitesini artırırken işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü de destekliyor.

Yerli üreticiler dünyaya açılıyor

Bugün Gaziantep'ten Almanya'ya makine parçası gönderen, Kayseri'den Kanada'ya mobilya satan, Denizli'den ABD'ye tekstil ihraç eden ya da Karadeniz'den gıda ürünlerini Körfez ülkelerine ulaştıran binlerce KOBİ, Türkiye'nin ihracat hikâyesini yazıyor. Dijitalleşme, üretim kabiliyeti ve girişimcilik ruhunu bir araya getiren KOBİ'ler, yalnızca ekonomik büyümeye değil, istihdamın artırılmasına ve bölgesel kalkınmaya da katkı sunarak Türkiye'nin küresel rekabetindeki en önemli güçlerden biri olmayı sürdürüyor.

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