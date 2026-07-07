Yeni istihdama teşvik dopingi

İmalat sanayinde istihdamı korumaya yönelik destek programı üç yıl daha uzatılıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, halihazırda var olan teşvik mekanizmasının 2026, 2027 ve 2028 yıllarında da sürdürülmesi öngörülüyor. Üç yılda sektöre aktarılacak toplam 188 milyar liralık destekle, istihdamın korunmasının yanı sıra yaklaşık 300 bin kişilik ilave istihdamın oluşturulması hedefleniyor.

MALİYET BASKISINA ÇÖZÜM OLACAK

Yaklaşık 4,1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sanayine yönelik destek programı, üretimde yaşanan maliyet baskısını hafifletmeyi amaçlıyor. Enerji, finansman ve işçilik giderlerinin arttığı dönemde işverenlerin üzerindeki yükün azaltılmasıyla işletmelerin hem mevcut çalışanlarını koruması hem de yeni işe alımlara yönelmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Kanun teklifine göre teşvik sistemi mevcut yapısıyla devam edecek. Destekler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB koordinasyonunda yürütülürken finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 2026 yılında 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira, 2028 yılında ise 75 milyar lira olmak üzere üç yılda toplam 188 milyar liralık kaynak kullanılacak.

HER SENE 100 BİN EK İSTİHDAM

2026 yılında uygulanan program kapsamında, 2025 yılı sigortalı çalışan sayısını koruyan işletmelere çalışan başına 3 bin 500 lira destek verilmişti. Üç yıl boyunca devam edecek destek programının, üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra imalat sanayinde yeni yatırım kararlarını hızlandırması ve yaklaşık 300 bin kişilik ek istihdam yaratması bekleniyor.

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