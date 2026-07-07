Zirve anısına özel 5 lira
04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
NATO Zirvesi anısına bastırılan 5 lira.
Darphane, NATO Zirvesi anısına 5 lira hatıra parası bastı. Paranın tura yüzünde NATO logosu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin grafik görseli yer alıyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin yeri ve tarihi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.
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Başlıklar :NATOEkonomiMadeni Para
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