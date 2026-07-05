Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur'lular için ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz-Ocak 2026 dönemi zam oranları netleşti. Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle şekillenen yeni maaş tablosuna, en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya taşıyacak kanun teklifi de eklendi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler, Meclis'teki yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte zamlı maaşların hesaplara yatacağı SGK ödeme takvimine çevirildi. İşte emekli maaşları ödeme takvimi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz-Ocak 2026 dönemi zam oranları netlik kazandı. Haziran ayında enflasyon yüzde 1'in altında kalarak yüzde 0,99 oranında gerçekleşti. Bu son verinin duyurulmasıyla beraber yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine ulaşırken, kira artış sınırında baz alınan 12 aylık ortalama ise yüzde 32,03 oldu. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak olan 6 aylık toplam enflasyon zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Öte yandan memur ve emeklilerini de yakından ilgilendiren diğer kritik veriler olan altı aylık enflasyon farkı yüzde 6,09, toplu sözleşme zammı yüzde 7 ve kümülatif zam oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı.
En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği en düşük emekli maaşı düzenlemesinde de somut adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 3 Temmuz'daki enflasyon açıklamasına işaret eden Bakan Işıkhan'ın beyanlarının peşinden, beklenen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mevcut durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören bu yasa teklifi onaylandığı takdirde, yaklaşık 5,1 milyon emekli bu refah artışından faydalanmış olacak. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan tüm emeklilerin maaşları Hazine desteği devreye sokularak bu yeni alt sınıra tamamlanacak.
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları hak sahiplerinin hesaplarına SGK takvimine göre yatırılacak. Ödeme tarihleri emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre belirleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.