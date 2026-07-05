Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur'lular için ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz-Ocak 2026 dönemi zam oranları netlik kazandı. Haziran ayında enflasyon yüzde 1'in altında kalarak yüzde 0,99 oranında gerçekleşti. Bu son verinin duyurulmasıyla beraber yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine ulaşırken, kira artış sınırında baz alınan 12 aylık ortalama ise yüzde 32,03 oldu. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak olan 6 aylık toplam enflasyon zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Öte yandan memur ve emeklilerini de yakından ilgilendiren diğer kritik veriler olan altı aylık enflasyon farkı yüzde 6,09, toplu sözleşme zammı yüzde 7 ve kümülatif zam oranı yüzde 13,52 olarak hesaplandı.