Araç sahipleri dikkat: İhmal eden 50 bin TL ödüyor

Yaşadığı deneyim üzerinden periyodik bakımın araç ömrü için önemini belirten müşterilerden Eren Yıldız ise, "Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya’da da Elazığ'da da durum aynı. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir" şeklinde konuştu.