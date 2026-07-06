Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

Sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.