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Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

15:436/07/2026, Pazartesi
AA
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Sosyal yardım ödemelerine memur zammı ayarı.
Sosyal yardım ödemelerine memur zammı ayarı.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle sosyal yardım ödemeleri artırıldı. Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığı 7 bin 257 liraya, engelli aylıkları ise 5 bin 793 lira ile 8 bin 689 lira arasına yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

Sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirten Göktaş,
yaşlı aylığının 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi
ğini ifade etti.

Bakan Göktaş, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

Evde Bakım Yardımı 15 bin 755 lira oldu

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan
Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktı
ğını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.
İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldi
ğini vurguladı.
Göktaş,
koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldı
ğını ifade etti.


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