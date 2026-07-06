Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren '1 Ekim' kararı: Akaryakıt fiyatlarını belirleyen sistem tamamen değişiyor

Otomatik ÖTV güncellemesi iptal

Hazine ve Maliye Bakanlığının mevcut mevzuatına göre, akaryakıt ve petrol ürünleri ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları olağan koşullarda altı ayda bir, ocak ve temmuz aylarında açıklanan Yİ-ÜFE oranlarına göre güncelleniyordu. Ancak yayımlanan karar doğrultusunda, akaryakıtta temmuz-aralık dönemini kapsayan süreçte Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik ÖTV artışına gidilmeyecek.