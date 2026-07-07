70 trilyon dolarlık ekonomi Ankara'da

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, siyasi olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Kent ekonomisine katkısı yanında, ülke liderlerin görüşmelerinde ikili ticaret ve yatırım konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvenin bu kapsamdaki potansiyelini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını söyledi. Avdagiç, etkinliğin ilk gününde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun (NSDIF26), Türkiye’nin savunma sanayisi ekosistemini küresel iş birliklerinin merkezine taşıyacağını ifade etti.

ZİRVE SAVUNMA SANAYİİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Avdagiç, NATO Zirvesi'ndeki iş birliğinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ifadesiyle 30 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin yaklaşık 2,5 katına denk geldiğini vurguladı. İTO Başkanı Avdagiç, 40’ı aşkın ülke liderinin Türkiye’ye geleceğine dikkati çekerek, "NATO Ankara Zirvesi, son 20 yılda savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla ülkemizin Avrupa’nın güvenlik ve ekonomi mimarisinde kazandığı stratejik ve merkezi rolü de gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, "NATO'nun transatlantik savunma üretimi, yatırımı ve inovasyonu alanındaki en üst düzey öncü etkinliği olan NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ülkemiz için de önem taşıyor" diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİMİZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Avdagiç, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de NATO coğrafyasının tamamında faaliyet gösteren 3 bin Türk savunma sanayisi şirketine atıfta bulunmasının da savunma sanayisi sektörünün gücünü gösterdiğini belirtti. Teknopark İstanbul'un çalışmalarına değinen Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Savunma Sanayii Başkanlığımızla birlikte kurduğumuz Teknopark İstanbul ile 2010 yılından beri ülkemizin savunmasına ve ileri teknoloji üretimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yüzlerce Ar-Ge firması ve binlerce mühendis burada Türk savunma sanayisinin bugününü ve geleceğini inşa ediyor. İstanbul Ticaret Odası olarak savunma sanayii zincirinin tüm halkalarına destek vermeye devam edeceğiz."

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