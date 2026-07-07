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Ekonomi
Dijitalleşme bankacılığı dönüştürdü

Dijitalleşme bankacılığı dönüştürdü

04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Dijitalleşme bankacılığı dönüştürdü
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Mobil bankacılık, yapay zekâ ve temassız ödeme teknolojileriyle bankacılık hizmetlerini hızlandırırken müşteri deneyimini de yeniden şekillendiriyor. Dijital kanalların yaygınlaşması, işlem hacmini artırırken güvenlik yatırımlarını ve teknoloji odaklı rekabeti gündem haline getiriyor.

Mobil uygulamalar, internet bankacılığı, yapay zekâ destekli müşteri hizmetleri ve temassız ödeme sistemleri, bankacılık sektöründe köklü bir dönüşümün önünü açtı. Şubeye gitmeden hesap açılışından kredi kullanımına, yatırım işlemlerinden uluslararası para transferlerine kadar birçok hizmetin dijital kanallara taşınması, hem müşteri alışkanlıklarını hem de sektörün iş yapış biçimini değiştirdi. Dijital kanalların sunduğu hız, düşük maliyet ve 7 gün 24 saat erişim imkânı sayesinde mobil bankacılık kullanıcı sayısı her yıl artarken, işlem hacimleri de trilyonlarca liraya ulaşıyor.

MOBİL KANALLAR ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'de bankalar son yıllarda teknoloji yatırımlarına hız verirken, müşterilerin önemli bölümü günlük finansal işlemlerini artık mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyor. Para transferi, fatura ödeme, yatırım işlemleri, kredi başvuruları ve kart yönetimi gibi işlemler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte şubelerde gerçekleştirilen rutin işlemlerin önemli kısmı dijital ortama taşınırken, bankalar da şubelerini daha çok finansal danışmanlık ve katma değerli hizmetlerin sunulduğu merkezlere dönüştürüyor.

YAPAY ZEKÂ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Dijital dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri de yapay zekâ teknolojileri oldu. Bankalar, yapay zekâ destekli sohbet robotları, kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemleriyle müşterilerine daha hızlı ve güvenli hizmet sunuyor.

SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARI HIZLANDI

Büyük veri analitiği sayesinde müşteri davranışları analiz edilerek ihtiyaçlara uygun finansal çözümler geliştiriliyor. Bu uygulamalar hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de müşteri memnuniyetini güçlendiriyor.Dijital işlem hacmindeki büyüme, siber güvenlik yatırımlarını da bankaların öncelikli gündem maddeleri arasına taşıdı. Çok aşamalı kimlik doğrulama sistemleri, biyometrik güvenlik uygulamaları, anlık işlem izleme mekanizmaları ve yapay zekâ destekli risk analizleriyle olası siber tehditlere karşı koruma seviyesi yükseltiliyor. Uzmanlar, kullanıcıların da güçlü parola kullanımı, bilinmeyen bağlantılardan kaçınma ve resmi uygulamalar dışında işlem yapmama konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

REKABET TEKNOLOJİYLE ŞEKİLLENİYOR

  • Bankacılık sektöründe rekabet artık yalnızca faiz oranları veya ürün çeşitliliğiyle sınırlı kalmıyor. Mobil uygulamanın kullanım kolaylığı, işlem hızı, dijital müşteri deneyimi ve güvenlik altyapısı bankaların rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

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Başlıklar :Mobil BankacılıkEkonomiYapay Zeka
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