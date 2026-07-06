6 dev bankadan altın fiyatları için bomba tahmin: Yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladılar

Altın piyasasında gelecek döneme dair beklentiler, küresel ekonomideki yeni gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. Son olarak dünya çapında faaliyet gösteren altı büyük banka, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminlerini güncelleyerek yatırımcılar için yeni bir yol haritası sundu. Merkez bankalarının güçlü altın alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği politikalar ve yatırım fonlarındaki hareketlilik gibi temel unsurların yön verdiği bu tahminler, altının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları barındırıyor. İşte küresel finans kurumlarının merakla beklenen yeni fiyat beklentileri ve detaylar.
Altın piyasasında yön arayışı sürerken, küresel finans sisteminin en büyük altı kurumu 2026 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Merkez bankalarının alım politikaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin yön verdiği yeni tahminler ışığında, kurumların altın beklentileri şu şekilde şekillendi.
Goldman Sachs
Goldman Sachs, altın piyasasına yönelik 2026 yılı beklentilerinde ons başına 4.900 dolarlık bir yıl sonu hedefi öngörüyor. Bankanın bu iyimser tahmininin temelinde, merkez bankalarının hız kesmeden devam eden güçlü altın alımları ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme stratejileri büyük rol oynuyor
Bank of America
Yatırımcı talebindeki olası yavaşlamayı ve Fed kaynaklı artan baskıları göz önünde bulunduran Bank of America, kısa vadeli beklentilerinde aşağı yönlü bir revizyona gitti. Kurum, 2026 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla ons altının 4.800 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.
Morgan Stanley
Morgan Stanley, 2026 yılının ikinci yarısında altının ons başına 5.200 dolar ile zirve seviyeleri göreceğini öngörüyor. Ancak banka analistlerine göre, bu seviyenin kalıcı olarak gerçekleşebilmesi piyasalardaki altın borsa yatırım fonlarına (ETF) çok daha güçlü para girişlerinin sağlanmasına bağlı bulunuyor.
UBS
İsviçre merkezli finans devi UBS, önümüzdeki on iki aylık süreç içinde ons altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceği yönünde güçlü bir beklentiye sahip. Banka, piyasaların Fed politikasını, dolar üzerindeki güncel baskıları ve merkez bankalarının altın alımlarını yeniden fiyatlamasıyla birlikte altında yeni bir yükseliş ivmesinin başlayabileceğini değerlendiriyor.
Deutsche Bank
Yılın ikinci yarısına ilişkin altın beklentisini aşağı çeken Deutsche Bank, 2026'nın dördüncü çeyreği için hedefini ons başına 4.800 dolar olarak belirledi. Bankanın öngörülerine göre fiyatların üçüncü çeyrekte 4.300 dolar seviyesine kadar gerilemesi ve ardından dördüncü çeyrekte yeniden toparlanması bekleniyor. Bu aşağı yönlü revizyonun arkasında, Fed beklentilerindeki yeniden fiyatlama süreci ve yatırımcı talebini baskılayan güçlü ABD makroekonomik verileri yatıyor.
JPMorgan
Geçtiğimiz haziran ayında paylaştığı değerlendirmede altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini öngören JPMorgan, son raporunda önemli bir strateji değişikliğine giderek beklentilerini ciddi ölçüde düşürdü. Kurumun yeni tahmini, altının üçüncü çeyrekte 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşması yönünde. Güçlü ABD makro verilerinin Fed'in beklenenden daha erken bir faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirmesi durumunda, fiyatlara yönelik aşağı yönlü risklerin daha da artabileceği belirtiliyor.
Küresel bankaların güncellediği ons altın tahminleri, iç piyasada gram altın fiyatları için de oldukça dikkat çekici seviyelere işaret ediyor. Altın piyasasında en iyimser beklentiye sahip kurumlardan Morgan Stanley ve UBS, ons tarafında 5.200 dolar hedefiyle gram altının yaklaşık 7.828 TL seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörürken; Goldman Sachs 4.900 dolarlık ons tahminiyle iç piyasada 7.376 TL civarında bir fiyatlamaya kapı aralıyor. Daha temkinli bir duruş sergileyen Bank of America ve Deutsche Bank ise 2026'nın son çeyreği için 4.800 dolar ons tahminiyle gram altının 7.225 TL seviyelerinde dengelenebileceğini tahmin ediyor. Piyasadaki en muhafazakar oyuncu olarak öne çıkan JPMorgan ise beklentilerini aşağı yönlü revize ederek altının gram fiyatının üçüncü çeyrekte 6.473 TL (4.300 dolar/ons) seviyelerine gerileyebileceğini, dördüncü çeyrekte ise ancak 6.774 TL (4.500 dolar/ons) seviyelerine toparlanabileceğini öngörüyor.