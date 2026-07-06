6 dev bankadan altın fiyatları için bomba tahmin: Yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladılar

Küresel bankaların güncellediği ons altın tahminleri, iç piyasada gram altın fiyatları için de oldukça dikkat çekici seviyelere işaret ediyor. Altın piyasasında en iyimser beklentiye sahip kurumlardan Morgan Stanley ve UBS, ons tarafında 5.200 dolar hedefiyle gram altının yaklaşık 7.828 TL seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörürken; Goldman Sachs 4.900 dolarlık ons tahminiyle iç piyasada 7.376 TL civarında bir fiyatlamaya kapı aralıyor. Daha temkinli bir duruş sergileyen Bank of America ve Deutsche Bank ise 2026'nın son çeyreği için 4.800 dolar ons tahminiyle gram altının 7.225 TL seviyelerinde dengelenebileceğini tahmin ediyor. Piyasadaki en muhafazakar oyuncu olarak öne çıkan JPMorgan ise beklentilerini aşağı yönlü revize ederek altının gram fiyatının üçüncü çeyrekte 6.473 TL (4.300 dolar/ons) seviyelerine gerileyebileceğini, dördüncü çeyrekte ise ancak 6.774 TL (4.500 dolar/ons) seviyelerine toparlanabileceğini öngörüyor.