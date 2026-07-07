Anasayfa
Ekonomi
Kredi sisteminde teminat duvarı

Kredi sisteminde teminat duvarı

Cabir Turğut
04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kredi sisteminde teminat duvarı
Arşiv.

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen şirketler, kredi masasına çoğu zaman proje dosyalarından önce tapu ve teminat belgeleriyle oturuyor. Gelişmiş ekonomilerdeki kredi kararlarında nakit akışı ve iş planı öne çıkarken, Türkiye'de arsa, bina ya da taşıt teminatı finansmana erişimin en belirleyici koşulları arasında yer alıyor. Uzmanlar, üretim odaklı büyümenin güçlenebilmesi için kredi sisteminin taşınmaz odaklı yapıdan uzaklaşarak şirketlerin potansiyelini ve üretim kapasitesini daha fazla dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'de kredi talep eden işletmelerin önemli bölümü, finansal performansından önce sahip olduğu taşınmazları ve varlıkları gündeme getirmek zorunda kalıyor. Fabrika yapmak, üretim hattını genişletmek veya yeni teknoloji yatırımlarını hayata geçirmek isteyen şirketler, kredi görüşmelerinde çoğu zaman proje fizibilitesinden çok teminat portföyünü anlatıyor. Ekonomi çevreleri, ortaya çıkan yapının şirketleri üretken yatırımlar yerine arsa, bina ve araç gibi varlıklara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Finansmana erişimde teminatın belirleyici rol üstlenmesi, özellikle varlık birikimi sınırlı olan işletmeler açısından önemli bir engel oluşturuyor.

AVRUPA'DA NAKİT AKIŞI DAHA BELİRLEYİCİ

Gelişmiş ekonomilerde ise kredi değerlendirmelerinde farklı bir yaklaşım öne çıkıyor. Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde bankalar, şirketlerin nakit akışını, sipariş hacmini, ihracat performansını ve bilanço kalitesini daha kapsamlı şekilde değerlendiriyor. Teminat uygulamaları tamamen ortadan kalkmış değil ancak kredi kararlarında tek belirleyici unsur olarak görülmüyor. Finansman sürecinde temel değerlendirme, işletmenin gelecekte gelir üretme kapasitesi üzerinden yapılıyor. Riskin ölçülebilir olması ve finansal raporlama standartlarının yüksekliği, nakit akışına dayalı kredi modellerinin daha etkin kullanılmasına imkan sağlıyor.

EN ÇOK KOBİ VE GİRİŞİMLERİ ETKİLİYOR

Teminat odaklı yapıdan en fazla etkilenen kesimlerin başında KOBİ'ler ve teknoloji girişimleri geliyor. Patent geliştiren, yazılım üreten veya yüksek katma değerli ürünler geliştiren genç şirketler, güçlü iş modellerine rağmen yeterli taşınmaz varlığa sahip olmadıklarında finansmana erişmekte zorlanabiliyor. Birleşik Krallık'ta marka, patent ve lisans gelirleri belirli koşullar altında ekonomik değer olarak kabul edilebilirken, İsveç'te teknoloji şirketleri banka kredilerinin yanında risk sermayesi ve alternatif finansman kaynaklarından da yararlanabiliyor. Böylece büyüme süreçleri yalnızca fiziki teminatlara bağlı kalmıyor. Türkiye'de Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere çeşitli destek mekanizmaları devreye alınsa da sektör temsilcileri, özellikle yeni nesil girişimlerin finansmana erişiminde teminat ihtiyacının hâlâ önemli bir belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bankaların temkinli yaklaşımının arkasında yalnızca kredi politikaları bulunmuyor. Uzmanlara göre yüksek enflasyon, ekonomik dalgalanmalar, kayıt dışılık ve şirket bilançolarındaki şeffaflık sorunları risk algısını artırıyor. Şirket verilerinin daha sistematik raporlandığı gelişmiş ekonomilerde kredi riski daha kolay ölçülebilirken, yerel piyasada belirsizlik dönemlerinde bankalar gayrimenkul ya da taşıt gibi en hızlı nakde çevrilebilecek güvence araçlarına yöneliyor.

BÜYÜMENİN ANAHTARI GÜVENİLİR VERİDE

  • Ekonomi uzmanları, üretim odaklı büyümenin güçlenebilmesi için kredi sisteminin yalnızca taşınmaz varlıklara dayalı yapıdan kademeli olarak uzaklaşması gerektiğini vurguluyor. Şeffaf finansal raporlama, güçlü kurumsal yönetim uygulamaları, etkin kredi derecelendirme mekanizmaları ve fikri mülkiyet haklarının ekonomik değer olarak daha fazla kabul görmesi dönüşümün temel unsurları arasında gösteriliyor. Sanayicinin zamanını ekspertiz raporlarıyla değil yatırım planlarıyla geçirdiği, girişimcinin tapu arayışı yerine proje geliştirmeye odaklandığı, bankaların ise taşınmaz kadar nakit akışına ve iş modeline değer verdiği bir finansman ekosistemi, sürdürülebilir büyümenin en önemli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gazda iş birliği protokolü imzalandı: Bölge enerji istikrarına katkı sunacak
Ekonomi
Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gazda iş birliği protokolü imzalandı: Bölge enerji istikrarına katkı sunacak
Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör ulaştırma oldu
Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör ulaştırma oldu
TCG Oruçreis'ten bir ilk: Türk Deniz Kuvvetlerinin hünerlerini New York'ta sergiledi
Ekonomi
TCG Oruçreis'ten bir ilk: Türk Deniz Kuvvetlerinin hünerlerini New York'ta sergiledi

Başlıklar :KrediEkonomiteminat
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026