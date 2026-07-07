Kredi sisteminde teminat duvarı

Türkiye'de kredi talep eden işletmelerin önemli bölümü, finansal performansından önce sahip olduğu taşınmazları ve varlıkları gündeme getirmek zorunda kalıyor. Fabrika yapmak, üretim hattını genişletmek veya yeni teknoloji yatırımlarını hayata geçirmek isteyen şirketler, kredi görüşmelerinde çoğu zaman proje fizibilitesinden çok teminat portföyünü anlatıyor. Ekonomi çevreleri, ortaya çıkan yapının şirketleri üretken yatırımlar yerine arsa, bina ve araç gibi varlıklara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Finansmana erişimde teminatın belirleyici rol üstlenmesi, özellikle varlık birikimi sınırlı olan işletmeler açısından önemli bir engel oluşturuyor.

AVRUPA'DA NAKİT AKIŞI DAHA BELİRLEYİCİ

Gelişmiş ekonomilerde ise kredi değerlendirmelerinde farklı bir yaklaşım öne çıkıyor. Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde bankalar, şirketlerin nakit akışını, sipariş hacmini, ihracat performansını ve bilanço kalitesini daha kapsamlı şekilde değerlendiriyor. Teminat uygulamaları tamamen ortadan kalkmış değil ancak kredi kararlarında tek belirleyici unsur olarak görülmüyor. Finansman sürecinde temel değerlendirme, işletmenin gelecekte gelir üretme kapasitesi üzerinden yapılıyor. Riskin ölçülebilir olması ve finansal raporlama standartlarının yüksekliği, nakit akışına dayalı kredi modellerinin daha etkin kullanılmasına imkan sağlıyor.

EN ÇOK KOBİ VE GİRİŞİMLERİ ETKİLİYOR

Teminat odaklı yapıdan en fazla etkilenen kesimlerin başında KOBİ'ler ve teknoloji girişimleri geliyor. Patent geliştiren, yazılım üreten veya yüksek katma değerli ürünler geliştiren genç şirketler, güçlü iş modellerine rağmen yeterli taşınmaz varlığa sahip olmadıklarında finansmana erişmekte zorlanabiliyor. Birleşik Krallık'ta marka, patent ve lisans gelirleri belirli koşullar altında ekonomik değer olarak kabul edilebilirken, İsveç'te teknoloji şirketleri banka kredilerinin yanında risk sermayesi ve alternatif finansman kaynaklarından da yararlanabiliyor. Böylece büyüme süreçleri yalnızca fiziki teminatlara bağlı kalmıyor. Türkiye'de Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere çeşitli destek mekanizmaları devreye alınsa da sektör temsilcileri, özellikle yeni nesil girişimlerin finansmana erişiminde teminat ihtiyacının hâlâ önemli bir belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bankaların temkinli yaklaşımının arkasında yalnızca kredi politikaları bulunmuyor. Uzmanlara göre yüksek enflasyon, ekonomik dalgalanmalar, kayıt dışılık ve şirket bilançolarındaki şeffaflık sorunları risk algısını artırıyor. Şirket verilerinin daha sistematik raporlandığı gelişmiş ekonomilerde kredi riski daha kolay ölçülebilirken, yerel piyasada belirsizlik dönemlerinde bankalar gayrimenkul ya da taşıt gibi en hızlı nakde çevrilebilecek güvence araçlarına yöneliyor.

BÜYÜMENİN ANAHTARI GÜVENİLİR VERİDE

Ekonomi uzmanları, üretim odaklı büyümenin güçlenebilmesi için kredi sisteminin yalnızca taşınmaz varlıklara dayalı yapıdan kademeli olarak uzaklaşması gerektiğini vurguluyor. Şeffaf finansal raporlama, güçlü kurumsal yönetim uygulamaları, etkin kredi derecelendirme mekanizmaları ve fikri mülkiyet haklarının ekonomik değer olarak daha fazla kabul görmesi dönüşümün temel unsurları arasında gösteriliyor. Sanayicinin zamanını ekspertiz raporlarıyla değil yatırım planlarıyla geçirdiği, girişimcinin tapu arayışı yerine proje geliştirmeye odaklandığı, bankaların ise taşınmaz kadar nakit akışına ve iş modeline değer verdiği bir finansman ekosistemi, sürdürülebilir büyümenin en önemli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.

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