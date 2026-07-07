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Ekonomi
Tavuk eti tüketiminde yüzde 50 artış

Tavuk eti tüketiminde yüzde 50 artış

04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Tavuk eti tüketiminde yüzde 50 artış
Aydın Başyurt

Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt, Türkiye'de kişi başına piliç eti tüketiminin beş yılda yüzde 50 artarak 29 kilograma ulaştığını söyledi. Başyurt, ihracatın arz dengesini koruyan stratejik bir mekanizma olduğunu belirtti.

Türkiye'de piliç eti tüketimi son yıllarda güçlü bir büyüme sergilerken, kişi başına tüketim miktarı 2020 yılında 20,5 kilogramdan geçen yol 29 kilograma ulaştı. Şenpiliç Genel Müdürü Aydın Başyurt, son beş yılda kişi başına tavuk eti tüketimindeki artışın yaklaşık yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, Türkiye'nin yıllık piliç eti üretiminin yaklaşık 2,8 milyon ton, iç tüketimin ise 2,4 milyon ton düzeyinde bulunduğunu ifade etti. Başyurt, İstanbul’da bir grup gazeteciye sektörü ve Şenpiliç’in hedeflerini değerlendirdi.

İHRACAT ARZ FAZLASI İÇİN SİGORTA

Sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başyurt, normal koşullarda üretilen piliç etinin yüzde 18-20'lik bölümünün dış pazarlara gönderildiğini söyledi. Şubat ayından itibaren uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle ihracata yönlendirilen ürünlerin iç piyasada değerlendirildiğini kaydeden Başyurt, "İhracat yalnızca bir satış kanalı değil, iç piyasada oluşabilecek arz fazlasını dengeleyen stratejik bir sigorta mekanizmasıdır" dedi. Türkiye'nin normal şartlarda yıllık yaklaşık 400 bin ton piliç eti ihraç ettiğini belirten Başyurt, geçmiş yıllarda bu rakamın 550-600 bin ton seviyelerine ulaştığını, Türkiye'nin üretimde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almasına rağmen küresel ihracattan aldığı payın yüzde 1-1,5 seviyesinde kaldığını vurguladı.

YILLIK ÜRETİM 450 BİN TON

Şenpiliç'in üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Başyurt, günlük yaklaşık 750 bin adet piliç kesimi gerçekleştirdiklerini, yıllık üretimlerinin 450 bin ton seviyesinde bulunduğunu söyledi. Yıllık hayvan kesim sayısının 200 milyon adedin üzerine çıktığını, yem üretiminin ise 1 milyon tonu aştığını kaydeden Başyurt, ürünlerini yaklaşık 40 ülkeye ihraç ettiklerini aktardı. Başyurt ayrıca, ileri işlenmiş ürün kategorisinde faaliyet gösteren Doyfarm markasıyla salam, sucuk, sosis, jambon, nugget, şnitzel, döner ve löp et serisi dahil 90'ın üzerinde ürün sunduklarını, markanın özellikle tavuk göğüs eti bazlı ürünleriyle tüketicilere farklı kullanım ve lezzet alternatifleri sunduğunu ifade etti.


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Başlıklar :ŞenpiliçEkonomiAydın Başyurt
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