İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü kapılarını açtı

Küresel ekonomide ticaret koridorları, finansman akışları ve stratejik yatırımların ülkelerin rekabet gücünü belirlediği yeni dönemde Türkiye'nin bu alandaki düşünce kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü resmen faaliyete başladı. Fatih'teki tarihi merkez binasında düzenlenen törenle kapılarını açan enstitü; Türkiye'nin ekonomik diplomasi kapasitesine katkı sunmayı, kamu ve özel sektör için politika önerileri geliştirmeyi ve İstanbul'u küresel ekonomik diyalog merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Açılışta enstitünün kuruluş vizyonu ile ilk dönem çalışma programı da kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Yusuf Dinç, enstitünün yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini vurgularken, ilk etapta üniversite bünyesinde bir araştırma merkezi olarak planlanan yapının bağımsız bir enstitüye dönüştüğünü söyledi. İstanbul'un tarih boyunca dünya jeoekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dinç, ekonominin artık yalnızca büyüme ve kalkınma başlığıyla değerlendirilemeyeceğini belirtti. Dünyada jeoekonomi perspektifinde önemli bir düşünsel boşluk bulunduğunu ifade eden Dinç, Türkiye'de ekonomi alanında bağımsız faaliyet gösteren müstakil bir araştırma enstitüsünün bulunmadığını, bu yönüyle önemli bir ihtiyacı karşılayacaklarını dile getirdi.