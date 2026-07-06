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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü kapılarını açtı

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü kapılarını açtı

Burak Doğan
04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Yusuf Dinç.
Yusuf Dinç.

Türkiye'nin jeoekonomi ve finansman diplomasisi alanındaki düşünce kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, kapılarını açtı. Enstitü, hazırlayacağı politika önerileri, araştırmalar ve uluslararası iş birlikleriyle İstanbul'u küresel ekonomik diyalog merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Küresel ekonomide ticaret koridorları, finansman akışları ve stratejik yatırımların ülkelerin rekabet gücünü belirlediği yeni dönemde Türkiye'nin bu alandaki düşünce kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü resmen faaliyete başladı. Fatih'teki tarihi merkez binasında düzenlenen törenle kapılarını açan enstitü; Türkiye'nin ekonomik diplomasi kapasitesine katkı sunmayı, kamu ve özel sektör için politika önerileri geliştirmeyi ve İstanbul'u küresel ekonomik diyalog merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURMAYI PLANLIYORUZ

Açılışta enstitünün kuruluş vizyonu ile ilk dönem çalışma programı da kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Yusuf Dinç, enstitünün yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini vurgularken, ilk etapta üniversite bünyesinde bir araştırma merkezi olarak planlanan yapının bağımsız bir enstitüye dönüştüğünü söyledi. İstanbul'un tarih boyunca dünya jeoekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dinç, ekonominin artık yalnızca büyüme ve kalkınma başlığıyla değerlendirilemeyeceğini belirtti. Dünyada jeoekonomi perspektifinde önemli bir düşünsel boşluk bulunduğunu ifade eden Dinç, Türkiye'de ekonomi alanında bağımsız faaliyet gösteren müstakil bir araştırma enstitüsünün bulunmadığını, bu yönüyle önemli bir ihtiyacı karşılayacaklarını dile getirdi.

KÜRESEL VİZYONA KATKI SAĞLAYACAK

Enstitünün yalnızca akademik araştırmalar yapan bir yapı olmayacağını vurgulayan Dinç, karar alıcılara, iş dünyasına ve yatırım çevrelerine yol gösterecek çalışmalar hazırlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi bilgi birikimini artırmayı ve bunu uluslararası ölçekte görünür hale getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dinç, hazırlanacak raporlar, çalıştaylar, uluslararası toplantılar ve stratejik iş birlikleriyle İstanbul'u finansman diplomasisi ve jeoekonomik müzakerelerin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



#Jeoekonomi
#Yusuf Dinç
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