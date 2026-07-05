Sözleşmeli pancar üreticilerine 2,8 milyar lira avans ödemesi yapıldı

"2026 yılı sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilerimize 1 milyar 780 milyon lira gübre avansı, 988 milyon 70 bin lira çapa avansı olmak üzere toplamda 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdik. Hayırlı, bereketli olsun"