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Sözleşmeli pancar üreticilerine 2,8 milyar lira avans ödemesi yapıldı

Sözleşmeli pancar üreticilerine 2,8 milyar lira avans ödemesi yapıldı

09:135/07/2026, Pazar
AA
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Çiftçiye gübre ve çapa avansı desteği.
Çiftçiye gübre ve çapa avansı desteği.

2026 yılı sözleşmeli pancar üretim dönemi kapsamında üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi yapıldı. Ödemelerin 1 milyar 780 milyon lirası gübre, 988 milyon 70 bin lirası ise çapa avansı olarak çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Toprağa değer katan ve alın teriyle üreten çiftçilerin daima yanında olduklarını belirten Yumaklı,
"2026 yılı sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilerimize 1 milyar 780 milyon lira gübre avansı, 988 milyon 70 bin lira çapa avansı olmak üzere toplamda 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdik. Hayırlı, bereketli olsun"
ifadelerini kullandı.


#avans ödemesi
#sözleşmeli pancar üretimi
#tarım ve orman bakanlığı
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