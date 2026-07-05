Dev bankalardan altın yatırımcılarına büyük müjde: Rekor üstüne rekor tahmini

Haftayı yükselişle kapatan ve yatırımcıların merceği altında olan altın fiyatları için küresel finans devlerinden piyasaları hareketlendirecek çarpıcı tahminler geldi. JPMorgan ve Goldman Sachs'ın yayımladığı son analizler, ons altının kısa vadedeki temkinli ve yatay seyrini tamamladıktan sonra yıl sonuna doğru tarihi zirveleri test edeceğini ortaya koyuyor. Merkez bankalarının kesintisiz rezerv alımları, güvenli liman arayışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarının şekillendireceği bu yeni ralli beklentisinde dev bankaların zirve tahminleri bu kez yatırımcıların yüzünü güldürecek cinsten...
Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanı altının geleceğine dair dünya devi bankalardan peş peşe dikkat çekici tahminler gelmeye devam ediyor. Haftayı yükselişle tamamlayan ve yatırımcıların merceği altında olan altın fiyatları için JPMorgan ve Goldman Sachs, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin beklentilerinde revizeye gitti. Kısa vadede temkinli bir bekleyiş öngörülse de, her iki kurum da uzun vadede altının yeni zirveleri test edeceği konusunda hemfikir görünüyor.
JPMorgan’dan kademeli yükseliş beklentisi
Küresel yatırım bankası JPMorgan, altın piyasasına ilişkin yayımladığı yeni analizinde kısa vadede yatay bir seyre işaret ederken, uzun vadede rekor seviyelerin kapıda olduğunu belirtti. Bankanın güncellenen projeksiyonlarına göre, bazı pazarlardaki talep zayıflığı ve reel faiz oranlarındaki değişimlerin fiyatlar üzerindeki belirginleşen etkisi nedeniyle yakın dönemde altın için daha temkinli bir görünüm benimseniyor. Ancak dar banttaki bu hareketin ardından başlayacak kademeli yükseliş trendiyle birlikte ons altının, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama 4.300 dolar, son çeyreğinde ise zirve seviyelere yaklaşarak 4.500 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.
Goldman Sachs Merkez Bankalarına ve Fed'e odaklandı
Bir diğer finans devi Goldman Sachs ise yılın ikinci yarısına dair yayımladığı raporda, ons altın için 2026 yılı sonunda daha iddialı bir seviye olan 4.900 doları hedef gösterdi. Bankanın uzman değerlendirmesinde, özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptıkları kesintisiz alımların piyasayı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Son dönemdeki geri çekilmelere rağmen, yatırımcıların güvenli liman arayışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerine yönelik korunan beklentilerin altını yeniden yükseliş eğilimine sokacağı ifade ediliyor. Yatırımcıların faiz politikalarındaki bu muhtemel değişikliklere vereceği tepkinin, altına olan talebi canlı tutacağı öngörülüyor.
Bilanço sezonu
Altın piyasasındaki bu hareketli beklentilerin yanı sıra, Amerikan borsaları için de kritik bir dönemece giriliyor. Goldman Sachs raporunda, 13 Temmuz haftasında start alacak ikinci çeyrek bilanço sezonunun özellikle teknoloji şirketleri açısından piyasaların yönünü tayin edeceğine dikkat çekiliyor. Yatırımcılar, yüksek sermaye gerektiren yapay zekâ hamlelerinin şirket kârlılıklarına ve finansal sonuçlara nasıl yansıdığını büyüteç altına alacak. Bankanın projeksiyonlarına göre, 2026-2031 yılları arasında küresel yapay zekâ altyapısının inşası için yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacak. Öz sermaye, kamu ve özel sektör borçlanmalarının yanı sıra çeşitli ortaklık modelleriyle finanse edilecek bu tarihi sürecin; enerji, altyapı ve sanayi gibi sermaye yoğun sektörleri önümüzdeki dönemde yatırımcıların ana radarına kalıcı olarak yerleştireceği tahmin ediliyor.
JPMorgan'ın hedef gramı 7 Bin 800 liraya taşıyabilir
Mevcut Dolar/TL kurunun ortalama 46,80 seviyelerinde sabit kalacağı varsayıldığında, JPMorgan'ın 2026 sonu için öngördüğü 4.500 dolarlık ons altın hedefi, iç piyasada gram altının yaklaşık 6.771 lira seviyelerine ulaşması anlamına geliyor. Ancak vadeli işlem piyasalarının 2026 yıl sonu için fiyatladığı 54,00 liralık olası Dolar/TL kuru beklentisi gerçekleşirse, bahsi geçen 4.500 dolarlık hedefin iç piyasadaki karşılığı gram bazında 7.813 lira seviyelerine kadar tırmanıyor.
Goldman Sachs tahminiyle rekor seviyeler kapıda
Goldman Sachs'ın ons altın için belirlediği daha iddialı olan 4.900 dolarlık 2026 sonu hedefi baz alındığında ise rakamlar çok daha dikkat çekici bir hal alıyor. Kurun sabit kalması senaryosunda gram altının 7.373 lira bandına yerleşmesi beklenirken, yıl sonu kur beklentileri ışığında yapılacak bir hesaplama, bu hedefin gram altında 8.507 lirayı bulan tarihi seviyelere kapı aralayacağını gösteriyor.