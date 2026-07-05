Dev bankalardan altın yatırımcılarına büyük müjde: Rekor üstüne rekor tahmini

Bilanço sezonu

Altın piyasasındaki bu hareketli beklentilerin yanı sıra, Amerikan borsaları için de kritik bir dönemece giriliyor. Goldman Sachs raporunda, 13 Temmuz haftasında start alacak ikinci çeyrek bilanço sezonunun özellikle teknoloji şirketleri açısından piyasaların yönünü tayin edeceğine dikkat çekiliyor. Yatırımcılar, yüksek sermaye gerektiren yapay zekâ hamlelerinin şirket kârlılıklarına ve finansal sonuçlara nasıl yansıdığını büyüteç altına alacak. Bankanın projeksiyonlarına göre, 2026-2031 yılları arasında küresel yapay zekâ altyapısının inşası için yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacak. Öz sermaye, kamu ve özel sektör borçlanmalarının yanı sıra çeşitli ortaklık modelleriyle finanse edilecek bu tarihi sürecin; enerji, altyapı ve sanayi gibi sermaye yoğun sektörleri önümüzdeki dönemde yatırımcıların ana radarına kalıcı olarak yerleştireceği tahmin ediliyor.