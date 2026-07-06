Yapay zekâ rekabeti artıyor

Yapay zekâ, Sanayi Devrimi’nden bu yana görülen en büyük teknolojik ve ekonomik dönüşümlerden biri olarak öne çıkarken, ülkeler ve şirketler yeni dönemin liderliğini ele geçirmek için milyarlarca dolarlık yatırımlara yöneliyor. ABD ve Çin arasında yoğunlaşan rekabet, veri merkezleri, çip üretimi, enerji altyapıları ve büyük dil modelleri etrafında şekillenirken, Türkiye de açıkladığı 2026-2030 yapay zekâ eylem planı ile bu yarışta daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Tayvan ise gelişmiş yarı iletken üretimindeki liderliği sayesinde yapay zekâ ekosisteminin en kritik halkalarından biri olmayı sürdürüyor. Geleceğin ekonomik liderlerinin kimler olacağı küresel gündemin en kritik sorularından biri oldu.

DEVRİM Mİ YOKSA FİNANSAL BALON MU?

Küresel borsalar son dönemde yapay zekâ şirketlerinin rallisine şahit oluyor. Nvidia ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin öncülük ettiği bu ralli, trilyonlarca dolarlık piyasa değerlerini beraberinde getirirken analistler olası etkileri üzerinde ayrışıyor. Bir kesim yapay zekâ rallisini büyük bir endüstriyel devrim olarak nitelendirirken, diğer kesim er ya da geç patlayacak bir finansal balonun yaklaştığı konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE YARIŞA DAHİL OLDU

Yapay zekâ, artık yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, ekonomik büyüme, rekabet gücü ve üretim modellerini dönüştüren stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre 2026, şirketlerin yapay zekâyı deneme aşamasından çıkarıp ölçeklenebilir ticari değere dönüştürdüğü “olgunlaşma yılı” olacak. Türkiye açısından genç nüfus, mühendislik altyapısı ve sanayi deneyimi önemli avantajlar sunarken; savunma, sağlık, lojistik ve üretim gibi alanlarda yapay zekâ destekli dönüşüm yeni fırsatlar sunabilir.

EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN

Z Raporu’nun temmuz sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Yapay zeka çağında itibar yönetimi’ başlıklı analizi ile markaların yeni mücadele alanını tartışıyor. Bir Ülke köşesinde Katar ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; her zaman olduğu gibi ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor.







