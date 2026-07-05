Türkiye-Pakistan ticaretinde beş milyar doları yakalarız

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek ve ticaret, yatırım ile sanayi alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla İstanbul'da Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu düzenlendi. etkinliğe Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

5 MİLYAR DOLAR MÜTEVAZI BİR HEDEF

Yılmaz, ikili ticaretin 5 milyar dolar seviyelerine gelebileceğini belirterek, "İki ülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Şahbaz Şerif tarafından mutabık kalındığı üzere, ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefe sahiptir. Şu anda maalesef bunun gerisindeyiz. Aslında 5 milyar dolar da mütevazı bir hedef. Bunu çok daha yükseklere çıkarmalıyız" dedi. Geçen yıl yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin hızla artması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, yüksek ihracat kapasitesi, uluslararası tecrübeye sahip müteahhitlik sektörü, rekabetçi teknolojileri ve küresel ölçekte faaliyet gösteren dinamik özel sektörüyle önemli avantajlara sahip. Pakistan ise genç ve dinamik nüfusu, büyüyen iç pazarı, zengin tarımsal kapasitesi, stratejik konumu ve her şeyden önemlisi reform odaklı ekonomik yaklaşımıyla büyük fırsatlar sunuyor."

KARDEŞLİK EKONOMİYE DE YANSISIN

Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, "Şimdi bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Kardeşliğimizi fabrikalara, lojistik koridorlarına, teknoloji ortaklıklarına, ortak girişimlere, ihracat platformlarına ve istihdam fırsatlarına dönüştürelim" dedi. Cevdet Yılmaz, 2022 yılında imzalanan ve 2023 yılından bu yana yürürlükte olan Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması'nın önemli olduğunu belirterek, "İş birliğimizin kapsamını hizmetleri ve yatırımları da içerecek şekilde genişletmeliyiz" diye konuştu.

YATIRIMLAR TİCARETİ BÜYÜTECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,2-1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını, yatırımlar, hizmet ticareti, enerji ve KOBİ iş birliklerinde de geliştiğini söyledi. Bakan Bolat, 2023'te yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın daha fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğünü kaydederek, Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını, karşılıklı yatırımların artmasının ticaret hacmini de büyüteceğini ifade etti.

TÜRKİYE BİZE ÖRNEK OLDU

Forum kapsamında fırsatları değerlendirmek için bir araya gelindiğini vurgulayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Sanayi yapınız tamamen dönüşüme uğradı. Bugün otomobil sektörünüz, Avrupa ile aynı seviyede. Tekstil, hayvancılık ve tarım sektörleriniz de öyle. Bugün buradayız ki, deneyimlerinizden ders alalım" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise küresel ekonomik ve siyasi belirsizlik ortamında Türkiye ile Pakistan'ın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, Türk yatırımcıları Pakistan'a davet etti.







