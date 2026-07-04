1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı

Mobil araç çağırma platformunda sürücülük yapan bir kişi, Tesla Cybertruck'ıyla bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol yaptı. Garanti süresi dolduktan sonra karşılaştığı bakım faturası ise dudak uçuklattı.

1 /8 ABD'de mobil araç çağırma platformunda sürücülük yapan bir kişi, 2024 model Tesla Cybertruck Foundation Series çift motorlu aracıyla yalnızca bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol katetti. Yoğun kullanımın ardından karşılaştığı bakım faturası sosyal medyada gündem oldu.

2 /8 Bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol yaptı

2024 yılının başında teslim aldığı Tesla Cybertruck'ı yolcu taşımacılığında kullanmaya başlayan sürücü, günde ortalama 7,5 saat direksiyon başında kaldığını belirtti. Bu sayede aracın kilometresi bir yıl içinde yaklaşık 160 bine ulaştı.

3 /8 Sürücü, yaptığı paylaşımda yolcuların özellikle aracın geniş iç hacmini, panoramik cam tavanını ve sürüş konforunu beğendiğini ifade etti.



4 /8 Faturanın büyük kısmı sistem değişiminden kaynaklandı

Bakım kapsamında ilk olarak aracın lastikleri yenilendi. Michelin Defender Platinum LTX lastiklerin maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar oldu.



5 /8 Ancak asıl yüksek maliyet, güç dönüşüm sisteminin (Power Conversion System) eski Rev E sürümünden yeni Rev F sürümüne yükseltilmesiyle ortaya çıktı. Bu işlem için yaklaşık 7 bin 200 dolar ödeme yapıldı.



6 /8 Lastik değişimiyle birlikte toplam bakım ve onarım faturası 9 bin 700 doları aştı.



7 /8 "Garanti bittikten sonra hiç acımıyor"

Yaşadığı deneyimi forumda paylaşan sürücü, garanti süresi sona erdikten sonra servis maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Garanti kapsamı dışında kaldığınızda Tesla hiç acımıyor" ifadelerini kullandı.