İstanbul'un en büyük otellerinden biriydi: Yaklaşık 2 milyar liraya satışa çıkarıldı

TAHLİYE İÇİN 31 AĞUSTOS 2026'YA KADAR SÜRE TANINDI





Ekonomim'in haberine göre şirketten KAP’a yapılan resmi açıklamada, binanın tahliye işlemlerinin sorunsuz ve eksiksiz tamamlanabilmesi için mevcut işletmeci firmaya 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildiği aktarıldı. Bu geçiş sürecinin ardından 26 katlı dev gökdelen otel, yeni yatırımcısına bomboş ve teslime hazır şekilde devredilecek.