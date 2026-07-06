İstanbul'un en büyük otellerinden biriydi: Yaklaşık 2 milyar liraya satışa çıkarıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren 26 katlı dev otel tam 1 milyar 939 milyon liraya satışa çıkarıldı. işte KAP'a bildirilen satışın detayları...
Gayrimenkul ve turizm sektöründe yılın en büyük hamlelerinden biri İstanbul’da gerçekleşiyor. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), portföyünde yer alan ve İstanbul’un en stratejik lokasyonlarından birinde bulunan 26 katlı dev oteli satışa çıkardığını resmen duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelinin satış süreci resmen başladı.
OTELİN DEĞERİ 1.9 MİLYAR LİRA
Avrupakent GYO tarafından paylaşılan gayrimenkul ekspertiz raporu verilerine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu aksı üzerinde yükselen dev yapının güncel piyasa değeri adeta el yakıyor.
TAHLİYE İÇİN 31 AĞUSTOS 2026'YA KADAR SÜRE TANINDI
Ekonomim'in haberine göre şirketten KAP’a yapılan resmi açıklamada, binanın tahliye işlemlerinin sorunsuz ve eksiksiz tamamlanabilmesi için mevcut işletmeci firmaya 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildiği aktarıldı. Bu geçiş sürecinin ardından 26 katlı dev gökdelen otel, yeni yatırımcısına bomboş ve teslime hazır şekilde devredilecek.
141 ODA VE 440 YATAK KAPASİTELİ TURİZM DEVİ
Satış kararı alınan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul, Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunuyor. 26 katlı modern mimarisiyle dikkat çeken tesis, 141 oda ve 440 yatak kapasitesiyle uzun yıllardır "turizm amaçlı apart konaklama tesisi" konseptinde hizmet veriyordu. Lokasyon olarak TEM otoyolunun hemen kenarında bulunması, yerli ve yabancı turistler için tesisi İstanbul'un en çok tercih edilen konaklama noktalarından biri yapıyordu.