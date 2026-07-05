Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Temmuz ayına ilişkin toplam 8,1 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı, 3,4 milyar lira ise engelli aylığı hak sahiplerine ulaştırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktardı.
Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek Göktaş, şunları ifade etti: