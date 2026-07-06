Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren '1 Ekim' kararı: Akaryakıt fiyatlarını belirleyen sistem tamamen değişiyor

6 dev bankadan altın fiyatları için bomba tahmin: Yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladılar

Altın piyasasında gelecek döneme dair beklentiler, küresel ekonomideki yeni gelişmelerle birlikte yeniden şekilleniyor. Son olarak dünya çapında faaliyet gösteren altı büyük banka, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminlerini güncelleyerek yatırımcılar için yeni bir yol haritası sundu. Merkez bankalarının güçlü altın alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği politikalar ve yatırım fonlarındaki hareketlilik gibi temel unsurların yön verdiği bu tahminler, altının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları barındırıyor. İşte küresel finans kurumlarının merakla beklenen yeni fiyat beklentileri ve detaylar.