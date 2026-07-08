Havacılıkta güvenlik ihlaline 5 kat ceza

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeyle, havacılık sektöründe güvenlik kurallarını ihlal eden işletmelere uygulanacak idari para cezaları önemli ölçüde artırılıyor. TBMM'ye sunulan teklife göre gerçek kişiler için mevcut ceza sistemi korunurken, tüzel kişilere uygulanacak idari para cezaları 5 katına çıkarılacak. Teklifin gerekçesinde, havacılık sektörünün yüksek maliyetli ve stratejik bir alan olduğu, mevcut para cezalarının özellikle büyük ölçekli işletmeler açısından yeterli caydırıcılığı sağlamadığı belirtildi. Düzenlemeyle güvenlik kurallarına uyumun artırılması ve kamu güvenliğinin daha etkin korunması amaçlanıyor.

KURTARMA HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Teklifle Türk Sivil Havacılık Kanunu'ndaki kurtarma ve yardım hükümleri de güncelleniyor. Düzenleme, yalnızca kazaya uğrayan hava araçlarını değil, tehlike altında bulunan veya zor durumda kalan hava araçlarını da kapsayacak. Ayrıca uluslararası sivil havacılık kuralları doğrultusunda kurtarma ve yardım hizmetlerinin hava aracının yanı sıra uçuş ekibi, yolcular ve kurtarma ekiplerini de kapsadığı açık hükme bağlanıyor.

YABANCI HAVA SAHASINDA TALİMAT ZORUNLULUĞU

Önleme ve zorunlu inişe ilişkin hükümler de yeniden düzenleniyor. Buna göre Türk siciline kayıtlı veya Türk işleticiler tarafından işletilen sivil hava araçları, yalnızca Türkiye hava sahasında değil, yabancı ülkelerin hava sahalarında verilen önleme ve zorunlu iniş talimatlarına da uymakla yükümlü olacak. Düzenlemeyle Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sivil havacılık kurallarıyla uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

YAPTIRIMLAR CAYDIRICILIĞI ARTIRACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında toplam 310 idari para cezası uygulandı. Bunların 196'sı tüzel kişilere, 114'ü gerçek kişilere kesildi. Şirketlere verilen cezaların toplam tutarı 16 milyon 115 bin lira, gerçek kişilere uygulanan cezaların toplamı ise yaklaşık 3 milyon lira oldu. Yeni düzenlemeyle özellikle havayolu şirketleri ve diğer havacılık işletmelerine yönelik yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

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