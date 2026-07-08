18 yaş altı BES'te rekor büyüme

18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) büyüme ivmesini koruyor. Katılım Emeklilik Fon Operasyonları, Varlık Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Fatih İlker Yiğit, şirket bünyesinde 18 yaş altı BES'te katılımcı sayısının 200 bini aştığını, fon büyüklüğünün ise yaklaşık 4,9 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ailelerin çocuklarının geleceğine yönelik finansal planlamaya her geçen gün daha fazla önem verdiğini belirten Yiğit, sistemin yalnızca bir tasarruf modeli değil, aynı zamanda çocuklara erken yaşta finansal bilinç kazandıran önemli bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

UZUN VADELİ GETİRİ TERCİHİ GÜÇLENİYOR

Yiğit, yaz tatili döneminin de ailelerin çocuklarının eğitim, kariyer ve gelecek planlarını yeniden değerlendirdiği bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Aileler için önemli olan belirli bir dönemde tasarruf yapmak değil, bu tasarrufu sürdürülebilir hale getirebilmektir. 18 yaş altı BES'in en önemli avantajlarından biri düzenli ve uzun vadeli bir birikim disiplini oluşturmasıdır. Böylece aileler çocuklarının geleceği için bugünden planlı bir adım atabiliyor" dedi. 18 yaş altı BES'te fon seçimlerinde ailelerin daha bilinçli hareket ettiğini ifade eden Yiğit, yatırımcıların artık tek bir varlık sınıfına bağlı kalmadığını söyledi. Özellikle altın ve diğer kıymetli maden fonlarının yanı sıra atak fonlar, kira sertifikası fonları ile teknoloji ve temettü temalı fonların yoğun ilgi gördüğünü belirten Yiğit, "Yatırımcılar farklı temaları ve yatırım araçlarını değerlendirerek çocuklarının geleceğine yönelik daha dengeli portföyler oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

Finansal piyasalardaki gelişmelerin fon tercihlerini etkilediğini kaydeden Yiğit, son dönemde altın ve hisse senedi ağırlıklı fonların getirileriyle öne çıktığını ancak ailelerin karar verirken kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok çocuklarının geleceğine yönelik uzun vadeli hedefleri dikkate aldığını vurguladı. Yüzde 20 devlet katkısının 18 yaş altı BES'e ilgiyi artıran önemli teşviklerden biri olduğunu dile getiren Yiğit, sistemin en büyük değerinin çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırması olduğunu söyledi. Yiğit, "Aileler çocuklarının eğitim hayatı, kariyer planları ve yaşam hedefleri için erken yaşta birikim yapma imkanı elde ediyor. Devlet katkısı da bu birikimlerin daha güçlü şekilde büyümesini destekliyor" diye konuştu.

SİSTEMDE ÇOCUKLARA DAHA FAZLA SEÇENEK

Çocukları adına BES yaptıran ailelerin temel motivasyonunun geleceğe daha güçlü bir başlangıç hazırlamak olduğunu belirten Yiğit, sistemin yalnızca eğitim masrafları için değerlendirilmediğini söyledi. Ailelerin çocuklarının kariyer planları, yurt dışı eğitim imkanları, girişimcilik hayalleri ve gelecekte karşılaşabilecekleri fırsatlar için de bugünden finansal hazırlık yaptığını ifade eden Yiğit, "18 yaş altı BES'i belirli bir harcama kalemine yönelik tasarruf aracı olarak değil, çocuklara gelecekte daha fazla seçenek ve hareket alanı kazandıran uzun vadeli bir birikim sistemi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır" dedi. Çocukların kendi adlarına oluşturulan birikimleri takip ettikçe tasarrufun, sabrın ve uzun vadeli düşünmenin önemini daha iyi kavradığını belirten Yiğit, önümüzdeki dönemde hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde artış beklediklerini vurguladı.

Geleceğe erken yaşta yatırım

Katılım Emeklilik'e göre 18 yaş altı BES, ailelerin çocukları adına oluşturduğu uzun vadeli finansal planlamanın en önemli araçlarından biri haline geliyor. Şirket, 200 bini aşan katılımcı ve yaklaşık 4,9 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşırken, ailelerin en çok altın, kıymetli maden, hisse senedi, teknoloji, temettü ve kira sertifikası fonlarını tercih ettiğini belirtiyor. Çocuklara erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan sistemin büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

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