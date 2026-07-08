Su fiyatı benzinle yarışıyor

Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 1 Temmuz'da devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi, daha ilk günlerde zam tartışmalarını da beraberinde getirdi. Boş içecek ambalajı karşılığında ödenecek 1 TL depozito iadesi, su fiyatlarına peş peşe yapılan artışların gölgesinde kaldı. Depozito iadesiyle bütçesine katkı sağlamayı bekleyen vatandaş, raflarda karşılaştığı fiyat artışları nedeniyle avantaj elde edemedi. Ticaret Bakanlığı ise maliyet artışını aşan zam iddiaları üzerine sektör genelinde denetim başlattı.

FIRSATÇILAR

PEŞ PEŞE ZAM YAPTI

Vatandaşın şişe başına kazanacağı 1 TL'lik depozito bedeli, raflara yansıyan yaklaşık 2-3 TL'lik zam nedeniyle ilk günden anlamını büyük ölçüde yitirdi. Depozito sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından en fazla tüketilen pet şişe sularda dikkat çeken fiyat yükselişleri yaşandı. Zincir marketlerde 0,5 litrelik ambalajlı suların fiyatı 5,25 TL'den 7,25 TL'ye yükselirken, 1,5 litrelik sular da 11,50 TL'den 13 TL seviyesine çıktı. Dikkat çeken ayrıntılardan biri de depozito sistemine dahil olmayan 5 ve 10 litrelik ambalajlı sularda kayda değer bir fiyat değişimi görülmemesi oldu. Ortaya çıkan tablo, zamların depozito uygulaması gerekçe gösterilerek yapıldığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 62,65-62,87 TL bandında seyrederken, ambalajlı suların maliyeti de hızla yükseldi. Restoran, kafe ve büfelerde suyun litre fiyatı 30 ila 40 TL seviyesini buluyor. Bazı turistik bölgelerde ve yol üzerindeki işletmelerde suyun litresi 60 TL'yi geçerek benzin fiyatıyla yarışıyor.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Depozito katılım payının ardından raf fiyatlarında görülen yükseliş üzerine Ticaret Bakanlığı geniş kapsamlı denetim yapma kararı aldı. İncelemeler; plastik, cam ve metal ambalajlı içecek üreten firmalar ile tedarikçiler ve perakende satış noktalarını kapsıyor. Bakanlık açıklamasında, depozito katılım payındaki güncellemenin ardından bazı üretici ve satıcıların maliyet artışını aşan oranlarda zamma gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir. Ticaret Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Ticaret Bakanlığı, çevre politikalarıyla uyumlu şekilde geri dönüşüm sisteminin sağlıklı işlemesini sağlarken tüketici haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet ortamını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanması beklenirken, gözler raf fiyatlarında geri çekilme yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.

Ekonomi

NATO verileri paylaştı: Üye ülkelerin savunma harcamaları 1,8 trilyon doları aşacak

Gündem

Yerli savunma sanayii ürünleri NATO için sergilendi

Ekonomi

Togg'dan yeni yaz kampanyası: Yüzde 20 indirim başladı

Ekonomi

Brent petrolün varili 72,75 dolardan işlem görüyor