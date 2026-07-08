Araç kiralamada sahte site uyarısı

Tatil sezonunun başlamasıyla hareketlenen araç kiralama sektöründe, sahte site ve düşük fiyat algısıyla dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yaz döneminde araç kiralarken en sık yapılan hatalardan birinin yalnızca fiyat odaklı tercih yapmak olduğunu belirten Avec Rent a Car Genel Müdürü Dr. Okan Siso, güvenilir hizmetin ve kurumsal güvencenin tatil sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıdığını söyledi. İnternet üzerinden yapılan rezervasyonların her geçen yıl arttığını anlatan Siso, dolandırıcılık yöntemlerinin de buna paralel olarak çeşitlendiğini dile getirdi. Siso, "Resmi internet sitelerini taklit eden sayfalar, doğrulanmamış sosyal medya hesapları ve kişisel hesaplara ödeme talep eden ilanlarla karşılaşabiliyoruz. Rezervasyon yapılmadan önce internet sitesinin güvenilirliği, ödeme altyapısı ve şirketin kurumsal kimliği mutlaka kontrol edilmeli" dedi.

TESLİM ALIRKEN KONTROL EDİN

Araç kiralama hizmetinin yalnızca araç tesliminden ibaret olmadığının altını çizen Siso, "Operasyonel altyapı, yol yardım hizmeti, müşteri desteği ve satış sonrası süreçler de hizmetin ayrılmaz parçalarıdır. Tüketicilerin sadece kampanya fiyatına değil, sunulan hizmetin bütününe odaklanması gerekiyor. Güvenilir bir şirketten alınan hizmet, tatil boyunca karşılaşılabilecek pek çok riski en aza indirir. Özellikle ‘son araç’, ‘yalnızca bugün geçerli’ veya ‘kaçırılmayacak indirim’ gibi ifadelerle oluşturulan acele satın alma baskısına karşı da tüketicilerin temkinli davranması gerekiyor" diye konuştu. Siso, araç teslimi sırasında mevcut hasarların kontrol edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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