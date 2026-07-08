Alman otomotiv sektöründe istihdam alarmı

NATO'da yabancılara Türk silahlarını sorduk: Türkiye mihenk taşı

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Davetlilerden Danimarka Teknoloji Enstitüsü Başkanı Juan Ferre, "Boğaz'ın bir yakasından diğerine geçtiğinizde, Türkiye'nin NATO için önemini anlıyorsunuz" derken; Alman Diehl Defence Yetkilisi Daniel Schepelmann ise Türk silahları için "Çok etkileyici. Çok önemli ve dopdolu bir sergi" yorumunu yaptı.