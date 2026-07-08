Alman otomotiv sektöründe istihdam alarmı
Alman otomotiv devi Volkswagen'in 4 fabrikanın kapatılması ve küresel ölçekte istihdamın 100 bine kadar azaltılmasını içeren yeniden yapılanma planı, yalnızca şirketi değil Almanya'nın en önemli sanayi kolunu da yakından ilgilendiriyor.
Çinli üreticilerin artan rekabeti, yüksek üretim maliyetleri ve daralan kâr marjlarıyla karşı karşıya kalan şirketin hazırladığı tasarruf paketi, yarın Denetleme Kurulu'nun gündemine gelecek. Hisseleri son 16 yılın en düşük seviyelerine gerileyen Volkswagen'de sendikalar plana sert tepki gösterirken, işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalarına karşı mücadele edeceklerini açıkladı. Almanya'nın önde gelen otomotiv uzmanlarından Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Volkswagen'deki krizin ülke genelindeki otomotiv sanayisi için de önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Dudenhöffer, yüksek maliyetler, ağır bürokrasi, yüksek vergiler ve lojistik sorunları nedeniyle Almanya'da otomotiv sektöründeki toplam istihdamın 500 bin kişinin altına gerileyebileceği uyarısında bulundu.
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