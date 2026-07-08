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Ekonomi
ŞA-RA Enerji'den 6,2 milyar liralık halka arz

ŞA-RA Enerji'den 6,2 milyar liralık halka arz

Mehmet Ali Parto
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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ŞA-RA Enerji'den 6,2 milyar liralık halka arz
Mertay Türk, Şadi Türk.

Türkiye'de enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üretebilen ŞA-RA Enerji'nin halka arzında talep toplama süreci bugün başladı.

Yatırımcılar, 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde 70 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek. Toplam 89 milyon payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğünün 6,23 milyar TL olması öngörülürken, şirket halka arzın kendi faaliyet alanında Türkiye'de bir ilk olduğunu ve 2026'nın ilk 7 ayındaki en büyük halka arz olarak gerçekleştiğini açıkladı. Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek.

Mertay Türk
Mertay Türk

KAYNAK YATIRIMA DÖNÜŞECEK

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şadi Türk, ortak satışıyla oluşacak kaynağın grup şirketlerinin finansmanı ve yatırımlarında kullanılacağını belirterek, "Ortak satışı ile oluşacak kaynak, ŞA-RA Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlerimizin finansmanında, yatırımlarında kullanılacak. Yine ekonomiye katılacak" şeklinde konuştu. Türk ayrıca, "Şu anda fabrikalar yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Ona rağmen doluluğumuz giderek artıyor. Her müşteriye 'tamam yaparız' diyebiliyoruz. Çünkü kapasite artımız var ve bu da belki son 5 ve 10 yılda bize çok az yatırımla çok büyük rakamlara ulaşma şansı verecek" ifadelerini kullandı.

Şadi Türk
Şadi Türk

2026 hedefi 300 milyon dolar hasılat

  • Grup Finans Direktörü Ali Ar ise 2026 için 300 milyon dolar hasılat hedeflediklerini, bunun yüzde 65-70'inin ihracattan, ihracatın yaklaşık yüzde 70'inin de Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yapılmasının beklendiğini söyledi. ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk de, "Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşmanın ve Türkiye'nin mühendislik gücünü dünyaya ihraç eden ŞA-RA Enerji ailesini daha da büyütmenin heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

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Başlıklar :Şa-Ra EnerjiEkonomihalka arz
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