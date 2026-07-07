Togg'dan yeni yaz kampanyası: Yüzde 20 indirim başladı

50 BİN TL TAKSİTLE TOGG FIRSATI: Togg fiyatları ne kadar? Yeni kampanya detayları belli oldu 0 faiz, MTV hediyesi ve 3 ay erteleme

Togg Temmuz kampanyası kapsamında T10X ve T10F modelleri için yüzde 0 faizli kredi, 3 ay ödeme erteleme, 1 yıllık MTV hediyesi ve kurumsal müşterilere yüzde 100’e varan finansman desteği sunuluyor. T10F’te 800 bin TL, T10X’te 600 bin TL faizsiz kredi seçeneğinin yanı sıra 4More versiyonlarında 1,5 milyon TL finansman avantajı öne çıkarken, Togg’un güncel fiyat listesi, aylık taksitleri ve kampanya şartları da belli oldu.