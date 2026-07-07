Togg'dan yeni yaz kampanyası: Yüzde 20 indirim başladı
Togg, yaz döneminde artan şehirler arası seyahat hareketliliğini göz önünde bulundurarak kullanıcılarının şarj maliyetlerine destek olacak yeni kampanyasını duyurdu. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan bu adım, elektrikli araç sahiplerinin uzun yolculuklarını daha avantajlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.
Togg, kullanıcılarının yaz aylarında artan hareketliliğine destek olmak amacıyla yeni kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda, temmuz ve ağustos ayları boyunca autocharge özelliği aktif olan Trugo DC şarj istasyonlarında indirim uygulanacağı belirtildi. İndirimin, autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde ödeme tutarına otomatik olarak yansıyacağı ifade edildi.
Togg, kullanıcılarının yaz aylarında artan hareketliliğine destek olmak amacıyla yeni kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda, temmuz ve ağustos ayları boyunca autocharge özelliği aktif olan Trugo DC şarj istasyonlarında indirim uygulanacağı belirtildi. İndirimin, autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde ödeme tutarına otomatik olarak yansıyacağı ifade edildi.Autocharge özelliğiyle desteklenen istasyon listesinin Trugo uygulamasından görülebildiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre; 81 ilde bin 500’den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve toplam 3 binden fazla soketle hizmet veren Trugo, cihazlarında sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor.
Trugo’nun ultra hızlı şarj altyapısı sayesinde Togg kullanıcıları, bataryalarını 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Kullanıcılar, Türkiye genelindeki istasyonları Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.
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