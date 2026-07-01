Efsane model bugün son kez banttan indi: Üretimi durduruldu

Türkiye'de 2015 yılından bu yana üretilen ve Fiat Egea'nın son aracı banttan indi ve üretimi sonlandırıldı.
Tofaş'ın üretim bantları bugün bir efsaneyi uğurladı. Türkiye'de 2015 yılından beri üretimde bulunan, yollarda en çok görülen, ucuzluğu ve sağlamlığıyla adından söz ettiren Fiat Egea'nın üretimi sona erdi.
Sedan, hachtback, cross ve stationwagon kasa tipleriyle üretilen Fiat Egea'lar bundan sonra bayilerde sınırlı sayıda sıfır olarak satılacak ve kısa süre sonra satışının da sona ermesi bekleniyor.
11 yıldır üretimdeydi
Fiat Egea 11 yıldır üretimdeydi ve satış rakamları da markayı güçlü kılmayı başarıyordu.
Taksicilerin vazgeçilmezi
Taksi esnafının vazgeçilmezi olan Fiat Egea'dan sonra taksicilerin hangi model araçları kullanacağı da belirsizliğe neden oldu.