En ucuz sıfır otomobiller güncellendi: İşte temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi

Temmuz ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yarışı hız kazandı. Birçok marka güncel fiyat listelerini açıklarken, sıfır otomobil fiyatları da yeniden şekillendi. Döviz kuru ve üretim maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen bazı modellerde fiyatlar sabit kalırken, bazı araçlarda dikkat çeken indirimler uygulandı. NTV'de yer alan habere göre, Temmuz 2026'nın en ucuz sıfır otomobilleri, araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer aldı.