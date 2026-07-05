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En ucuz sıfır otomobiller güncellendi: İşte temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi

En ucuz sıfır otomobiller güncellendi: İşte temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi

15:245/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Sıfır otomobil almak isteyenler için temmuz ayında peş peşe kampanyalar devreye girdi. Otomotiv markalarının güncel fiyat listeleri ve indirimleriyle birlikte en ucuz sıfır otomobiller yeniden şekillendi. İşte Temmuz 2026 itibarıyla satışta olan en uygun fiyatlı sıfır araçlar.

Temmuz ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yarışı hız kazandı. Birçok marka güncel fiyat listelerini açıklarken, sıfır otomobil fiyatları da yeniden şekillendi. Döviz kuru ve üretim maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen bazı modellerde fiyatlar sabit kalırken, bazı araçlarda dikkat çeken indirimler uygulandı. NTV'de yer alan habere göre, Temmuz 2026'nın en ucuz sıfır otomobilleri, araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL

Peugeot

Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 240.000 TL indirimle 2.330.000 TL

3008 Allure 1.2 Hybrid: 202.000 TL indirimle 2.649.000 TL

Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 13.500 TL küçük bir zamla 2.580.000 TL

Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL

Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL

Fiat

Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 145.000 TL nakit indirimiyle 1.529.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 100.000 TL indirimle 1.990.500 TL

Fiat Grande Panda (Elektrikli): 144.900 TL indirimle 1.465.000 TL

Fiat Topolino: 90.000 TL indirimle 594.900 TL

Fiat 500e Cabrio La Prima: 2.249.900 TL

Renault

Yeni Clio evolution plus: Fiyatı sabit tutuldu, 1.830.000 TL

Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Kampanyalı özel fiyatıyla 2.194.000 TL

Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL

Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 50 bin TL’ye varan artışla 1.841.000 TL

Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL

Toyota

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Kampanyalı olarak 1.790.000 TL

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Kampanyalı olarak 2.370.000 TL

Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: Kampanyalı olarak 2.530.000 TL

C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Kampanyalı olarak 2.250.000 TL

Dacia

Yeni Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL

Yeni Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL

Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL

Yeni Jogger extreme TCe 110 (7 Koltuklu): 1.600.000 TL

Opel

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin (Edition): 140.000 TL indirimle 1.395.000 TL

Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS): 300.000 TL indirimle 2.290.000 TL

Opel Grandland Hybrid 1.2 (Edition): Tam 716.000 TL indirimle 2.386.000 TL

Opel Frontera Elektrik 44 kWh (GS): 294.000 TL indirimle 1.600.000 TL

Citroen

Ami 6 kW Elektrikli: 30.000 TL nakit desteğiyle 555.000 TL

e-C3 Max (Elektrikli): 140.000 TL indirimle 1.490.000 TL

C5 Aircross Hybrid 145 Plus: 275.000 TL indirimle 2.375.000 TL

e-C4 X Elektrikli: 155.000 TL indirimle 2.100.000 TL


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#kampanyalı sıfır araç
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