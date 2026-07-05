En ucuz sıfır otomobiller güncellendi: İşte temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi

Sıfır otomobil almak isteyenler için temmuz ayında peş peşe kampanyalar devreye girdi. Otomotiv markalarının güncel fiyat listeleri ve indirimleriyle birlikte en ucuz sıfır otomobiller yeniden şekillendi. İşte Temmuz 2026 itibarıyla satışta olan en uygun fiyatlı sıfır araçlar.
Temmuz ayıyla birlikte otomotiv sektöründe kampanya yarışı hız kazandı. Birçok marka güncel fiyat listelerini açıklarken, sıfır otomobil fiyatları da yeniden şekillendi. Döviz kuru ve üretim maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen bazı modellerde fiyatlar sabit kalırken, bazı araçlarda dikkat çeken indirimler uygulandı. NTV'de yer alan habere göre, Temmuz 2026'nın en ucuz sıfır otomobilleri, araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ilk sıralarda yer aldı.
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL
Peugeot
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 240.000 TL indirimle 2.330.000 TL
3008 Allure 1.2 Hybrid: 202.000 TL indirimle 2.649.000 TL
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 13.500 TL küçük bir zamla 2.580.000 TL
Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL
Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL
Fiat
Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 145.000 TL nakit indirimiyle 1.529.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 100.000 TL indirimle 1.990.500 TL
Fiat Grande Panda (Elektrikli): 144.900 TL indirimle 1.465.000 TL
Fiat Topolino: 90.000 TL indirimle 594.900 TL
Fiat 500e Cabrio La Prima: 2.249.900 TL
Renault
Yeni Clio evolution plus: Fiyatı sabit tutuldu, 1.830.000 TL
Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Kampanyalı özel fiyatıyla 2.194.000 TL
Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 50 bin TL’ye varan artışla 1.841.000 TL
Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL
Toyota
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Kampanyalı olarak 1.790.000 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Kampanyalı olarak 2.370.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: Kampanyalı olarak 2.530.000 TL
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Kampanyalı olarak 2.250.000 TL
Dacia
Yeni Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
Yeni Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL
Yeni Jogger extreme TCe 110 (7 Koltuklu): 1.600.000 TL
Opel
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin (Edition): 140.000 TL indirimle 1.395.000 TL
Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS): 300.000 TL indirimle 2.290.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 (Edition): Tam 716.000 TL indirimle 2.386.000 TL
Opel Frontera Elektrik 44 kWh (GS): 294.000 TL indirimle 1.600.000 TL
Citroen
Ami 6 kW Elektrikli: 30.000 TL nakit desteğiyle 555.000 TL
e-C3 Max (Elektrikli): 140.000 TL indirimle 1.490.000 TL
C5 Aircross Hybrid 145 Plus: 275.000 TL indirimle 2.375.000 TL
e-C4 X Elektrikli: 155.000 TL indirimle 2.100.000 TL