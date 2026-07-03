50 BİN TL TAKSİTLE TOGG FIRSATI: Togg fiyatları ne kadar? Yeni kampanya detayları belli oldu 0 faiz, MTV hediyesi ve 3 ay erteleme

Togg Temmuz kampanyası kapsamında T10X ve T10F modelleri için yüzde 0 faizli kredi, 3 ay ödeme erteleme, 1 yıllık MTV hediyesi ve kurumsal müşterilere yüzde 100’e varan finansman desteği sunuluyor. T10F’te 800 bin TL, T10X’te 600 bin TL faizsiz kredi seçeneğinin yanı sıra 4More versiyonlarında 1,5 milyon TL finansman avantajı öne çıkarken, Togg’un güncel fiyat listesi, aylık taksitleri ve kampanya şartları da belli oldu.
Togg Temmuz kampanyası kapsamında T10X ve T10F modelleri için 0 faizli kredi, 48 ay vadeli finansman ve 3 ay ödeme erteleme seçenekleri açıklandı. T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More versiyonlarında ise 1,5 milyon TL faizsiz krediye bir yıllık MTV hediyesi eşlik edecek.
Togg Temmuz kampanyası neleri kapsıyor?
Togg Temmuz kampanyası, şirketin resmi X hesabından 2 Temmuz 2026 tarihinde duyuruldu. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan kampanya; T10X ve T10F modellerinde faizsiz kredi, uzun vadeli finansman, ödeme erteleme ve filo desteği seçeneklerini kapsıyor.
Kampanya kapsamında öne çıkan seçenekler şöyle:
- T10F V2 için 800 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faiz
- T10X V2 için 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faiz
- T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL’ye kadar 48 ay vadeli finansman
- 4More versiyonları için 1 milyon 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi
- T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More için bir yıllık MTV hediyesi
- Bireysel müşterilere 3 ay ödeme erteleme seçeneği
- Filo alımlarında araç bedelinin tamamına yönelik finansman desteği
T10F için 800 bin TL faizsiz kredi
T10F V2 versiyonunda 800 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu ödeme planında aylık taksit tutarı 66 bin 667 TL olarak belirlendi.
Kampanya sınırlı sayıdaki T10F V2 araç için geçerli olacak. Üç ay ödeme erteleme seçeneği, bu faizsiz kredi teklifiyle birlikte kullanılamayacak.
T10X için 600 bin TL faizsiz kredi
T10X V2 versiyonunda ise 600 bin TL tutarındaki kredi 12 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle kullanılabilecek. Aylık ödeme tutarı 50 bin TL olacak.
Bu finansman seçeneği de sınırlı sayıdaki T10X V2 versiyonları için geçerli olacak. Faizsiz kredi ile üç ay ödeme erteleme seçenekleri aynı teklif kapsamında birleştirilemeyecek.
4More versiyonlarına 1,5 milyon TL faizsiz kredi
Togg’un çift motor teknolojisine sahip 4More versiyonları için ayrı bir finansman seçeneği hazırlandı. T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More modellerinde 1 milyon 500 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle sunulacak.
Bu ödeme planında aylık taksit tutarı 125 bin TL olacak. Togg’un resmi finansman tablosunda her iki 4More versiyonu için de aynı kredi tutarı, vade ve aylık ödeme bilgileri yer alıyor.
Bir yıllık MTV hediyesi
T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More alımlarında bir yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi hediyesi de sunulacak. Hediye, Temmuz 2026 dönemindeki ikinci MTV taksiti ile Ocak 2027 dönemindeki birinci MTV taksitini kapsayacak.
Kampanya koşullarında, bir yıllık dönem içerisinde aracın ruhsat sahibinin değişmesi durumunda ikinci taksite ilişkin hakkın geçerliliğini yitireceği belirtiliyor. Üç ay ödeme erteleme seçeneği, 1 milyon 500 bin TL’lik faizsiz kredi ve MTV hediyesi kampanyasında geçerli olmayacak.
1 milyon 700 bin TL krediye 48 ay vade
T10X V2 ve T10F V2 versiyonları için daha yüksek tutarlı ve uzun vadeli finansman seçeneği de açıklandı. Buna göre 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve aylık yüzde 2,99 faiz oranıyla kullanılabilecek.
Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78 bin 699 TL olarak belirlendi. Kredilendirilebilecek toplam tutar, aracın versiyonuna, satış fiyatına ve finansmanı sağlayan bankaya göre değişebilecek.
Üç ay ödeme erteleme seçeneği
Uzun vadeli finansmandan yararlanan bireysel müşterilere üç ay ödeme erteleme alternatifi de sunuluyor. Erteleme koşulları ve oluşacak aylık ödeme tutarları bankalara göre farklılık gösterebilecek.
Bu teklif sınırlı sayıdaki T10X V2 ve T10F V2 versiyonları için geçerli olacak. T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More’a yönelik 1 milyon 500 bin TL faizsiz kredi ve MTV hediyesi ise bu tekliften ayrı uygulanacak.
Kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteği
Togg Temmuz kampanyası kapsamında şirketler ve filo müşterileri için de finansman seçeneği sunuldu. Kurumsal müşteriler, ön sipariş sırasında ödenen bedel hariç olmak üzere araç bedelinin tamamını kapsayacak finansman desteğinden yararlanabilecek.
Kurumsal kampanya kapsamında üç ay ödeme erteleme seçeneği de bulunuyor. Togg, filo müşterilerine yönelik finansman desteğinin yüzde 100’e kadar çıkabildiğini belirtiyor.
Kurumsal finansman desteğinin geçerli olduğu versiyonlar şöyle:
- T10X V2
- T10F V2
- T10X V2 4More Obsidiyen
- T10F V2 4More
Filo kapsamında beş adet ve üzerindeki araç alımlarında ek avantajlar sunulacak. Kredilendirilebilecek toplam tutar ise araç versiyonuna, araç fiyatına ve başvurunun yapıldığı bankaya göre değişebilecek.
Togg T10X fiyat listesi
T10X’in açıklanan anahtar teslim fiyatları versiyonlara göre şöyle:
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 219 bin 668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 411 bin TL
T10X V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 218 bin 137 TL
Togg T10F fiyat listesi
T10F’in açıklanan anahtar teslim fiyatları ise şu şekilde:
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 195 bin 600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 370 bin 930 TL
T10F V2 4More: 3 milyon 217 bin 937 TL
Kampanyadan yararlanma koşulları
Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sınırlı sayıdaki araçlar için ve anlaşmalı bankalar üzerinden uygulanacak. Kredi tutarı, vade, faiz oranı ve aylık ödeme planı; aracın versiyonuna, fiyatına ve finansmanı sağlayan bankanın değerlendirmesine göre farklılık gösterebilecek.
Bankalar kredi kullandırma konusunda yetkili olacak ve gerektiğinde ek bilgi ya da belge talep edebilecek. Togg’un kredi başvurusunun değerlendirilmesi ve bankanın finansman kararına müdahale yetkisi bulunmayacak.
Togg, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor. Sipariş işlemleri ve kampanyaya katılan bankalara ilişkin bilgiler Trumore uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Togg Temmuz kampanyası böylece bireysel müşteriler için üç farklı seçenek sunuyor: kısa vadeli faizsiz kredi, uzun vadeli finansman ve üç ay ödeme erteleme. Kurumsal müşteriler ise filo alımlarında araç bedelinin tamamına kadar ulaşan finansman desteğinden yararlanabilecek.