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Egea’nın yerine geçmesi beklenen yeni Fiat Türkiye’de ortaya çıktı

Egea’nın yerine geçmesi beklenen yeni Fiat Türkiye’de ortaya çıktı

22:5330/06/2026, Salı
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Fiat Grizzly olduğu değerlendirilen yeni model, Türkiye’de test sürüşü sırasında ilk kez görüntülendi. Üretiminin sona ermesi beklenen Fiat Egea’nın yerini alabileceği öne sürülen aracın SUV ve Fastback gövde seçeneklerinin yanı sıra benzinli, hibrit ve elektrikli motor alternatifleriyle satışa sunulması bekleniyor. Fiat’ın yeni modelini Ekim 2026’da Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtması planlanıyor.

Fiat Grizzly olduğu değerlendirilen kamuflajlı araç, Türkiye’de gerçekleştirilen test sürüşü sırasında görüntülendi. Fiat Egea’nın yerini alabileceği öne sürülen modelin SUV ve Fastback gövde seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Fiat Grizzly Türkiye’de görüntülendi


Fiat Grizzly olduğu değerlendirilen yeni model, Türkiye’de test sürüşü yaptığı sırada GZT Haber Editörü Muhammed Tarık Altun tarafından görüntülendi. Henüz Fiat tarafından doğrulanmayan aracın, Türkiye’deki üretiminin yakın dönemde sona ermesi beklenen Fiat Egea’nın yerini alabileceği öne sürülüyor.


Fiat’ın modelin kimliği ve Türkiye pazarındaki konumu hakkında henüz resmî bir açıklaması bulunmuyor. Otomotiv kulislerinde ise test edilen aracın Grizzly olduğu ve Türkiye pazarında önemli bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

SUV ve Fastback gövde seçenekleri bekleniyor


Fiat, Grizzly olarak anılan modeli daha önce ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen Stellantis Yatırımcı Günü kapsamında ön gösterimle tanıtmıştı.


Grande Panda’nın daha büyük bir alternatifi olarak geliştirilen modelin iki farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor:


SUV

Fastback


Yeni tasarım anlayışını yansıtması beklenen araçta ince LED farlara yer veriliyor. Fastback versiyonu ise SUV seçeneğine kıyasla daha sportif bir tasarım sunuyor.

Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri gündemde


Stellantis’in Smart Car platformu üzerinde geliştirilen Fiat Grizzly’nin farklı motor seçenekleriyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.


Model için değerlendirilen seçenekler şöyle sıralanıyor:


  • Benzinli
  • Dizel
  • Tam hibrit
  • Tam elektrikli


Motor seçenekleri ve teknik özellikler hakkında Fiat tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Yedi kişilik versiyon seçeneği sunabilir


Fiat Grizzly’nin yaklaşık 4,4 ila 4,5 metre uzunluğa sahip olması bekleniyor. Modelin Renault/Dacia Duster ve Skoda Kamiq gibi araçlarla aynı sınıfta rekabet etmesinin hedeflendiği belirtiliyor.


Aracın öne çıkan özelliklerinden birinin opsiyonel yedi kişilik oturma kapasitesi olacağı ifade ediliyor. Ancak bu seçeneğin hangi pazarlarda sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

Tanıtım için Ekim 2026 işaret ediliyor


Fiat Grizzly’nin dünya prömiyerinin Ekim 2026’da düzenlenmesi beklenen Paris Otomobil Fuarı’nda yapılmasının planlandığı belirtiliyor.


Küresel bir model olarak geliştirilen aracın şu pazarlarda satışa sunulması bekleniyor:


Avrupa

Orta Doğu

Afrika

Latin Amerika


Modelin üretiminin Stellantis’in Fas’taki fabrikasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Türkiye’deki satış tarihi, donanım seçenekleri ve fiyat bilgileri henüz açıklanmadı.

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