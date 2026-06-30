Egea’nın yerine geçmesi beklenen yeni Fiat Türkiye’de ortaya çıktı

Fiat Grizzly Türkiye’de görüntülendi





Fiat Grizzly olduğu değerlendirilen yeni model, Türkiye’de test sürüşü yaptığı sırada GZT Haber Editörü Muhammed Tarık Altun tarafından görüntülendi. Henüz Fiat tarafından doğrulanmayan aracın, Türkiye’deki üretiminin yakın dönemde sona ermesi beklenen Fiat Egea’nın yerini alabileceği öne sürülüyor.





Fiat’ın modelin kimliği ve Türkiye pazarındaki konumu hakkında henüz resmî bir açıklaması bulunmuyor. Otomotiv kulislerinde ise test edilen aracın Grizzly olduğu ve Türkiye pazarında önemli bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.