Aracınızda bu eşyayı bırakıyorsanız yandınız: Meğer her gün bombaya dönüşüyormuş...

Ayrıca sıklıkla tükettiğimiz su şişeleri, araç içerisinde mercek görevi göreceğinden dolayı araç içerisinde su şişelerini bırakmamalıyız. Her araçta kullanıma hazır ve son kullanma tarihi geçmemiş en az bir adet yangın söndürme cihazı bulundurmalıdır. Yangın söndürme cihazının kullanım şekli araç sürücüsü tarafından önceden öğrenilmelidir. Bu önlemleri aldığımız takdirde Allah’ın izniyle bir yangın çıkmayacak" dedi.



