Küresel finans dünyasında kritik atama: Hafize Gaye Erkan GIG Sigorta Yönetim Kurulu’na katıldı

Hafize Gaye Erkan, Fairfax Financial’daki Başkanlık görevini sürdürürken, GIG Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile sorumluluklarına bir yenisini daha ekledi. Erkan, bu atamayla birlikte holdingin küresel büyüme hedeflerini GIG'nin bölgesel dinamikleriyle buluşturarak, şirketin stratejik yönetim süreçlerinde aktif bir rol üstlenecek.

Yeni nesil yatırımlar ve büyüme stratejisine liderlik

Fairfax Financial bünyesinde bankacılık, finansal hizmetler, yapay zeka teknolojileri ve gelişmekte olan piyasa yatırımlarından sorumlu Başkan olarak görev yapan Erkan, GIG Sigorta’da artık yönetim kurulu seviyesinde aktif bir rol üstleniyor. Fairfax’ın en büyük hissedarı olduğu ve Kuveyt merkezli olarak Türkiye, Ürdün ile Mısır dahil geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren GIG, bölgedeki büyüme stratejisini Erkan’ın küresel risk ve sermaye yönetimi deneyimiyle destekleyecek.

Dünyanın en büyük 10. Şirketinde kritik sorumluluk

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10. halka açık elementer sigorta (P&C) şirketi konumunda bulunan Fairfax Financial, Erkan’ın yönetim vizyonuyla küresel yatırımlarını yönlendirmeye devam ediyor. 55 milyar doları aşan piyasa değeri, 100 milyar dolara yaklaşan yatırım portföyü ve 60 binden fazla çalışanıyla sektör devleri arasında yer alan holding, 2025 yılında yaklaşık 35 milyar dolar brüt prim üretimine ulaştı.

Ekonomi

Hafize Gaye Erkan finans devi Fairfax Financial’ın başkanı oldu