Polinas 2025 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı: Yenilenebilir enerji ve yapay zekâ projelerinde güçlü performans

Esnek ambalaj sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Polinas, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Sürdürülebilirliği iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran ve bütüncül bir yaklaşımla ele alan Polinas, 2025 yılında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, çalışan deneyimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar attı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5.745 kWp kurulu güce ulaştı

2025 yılı içerisinde devreye alınan güneş enerjisi santralleriyle toplam 5.745 kWp kurulu güce ulaşan Polinas, yıllık 8,2 milyon kWh üretim kapasitesine sahip altyapısıyla yenilenebilir enerji kullanım payını artırdı. Enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla da güçlü bir performans ortaya koyan Polinas, enerji yoğunluğunu bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında iyileştirirken, sera gazı emisyonlarını da yüzde 5,3 oranında azaltarak bilim temelli hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdü.

19 bin tonun üzerinde malzeme yeniden üretime kazandırıldı

Döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Polinas, üretim süreçlerinden çıkan hurdaları geri dönüştürerek yeniden üretime kazandırmaya devam etti. 2025 yılında bu yolla geri kazanılan malzeme miktarı 19.337 tona ulaşırken, plastik ambalaj kullanımında da azaltım sağlandı. Şirket ayrıca geri dönüştürülebilir ambalaj çözümleri, mono-materyal film teknolojileri ve sertifikalı ham madde kullanımıyla ürün portföyünün dönüşümünü sürdürüyor.

Çalışan memnuniyeti yüzde 94’e yükseldi

İnsan odaklı kurum kültürünü güçlendiren Polinas çalışan memnuniyetini %94 seviyesine çıkarırken bu alandaki başarısını 2025 yılında almaya hak kazandığı Happy Place to Work "Olağanüstü Çalışan Deneyimi" sertifikası ile tescilledi. Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarına da devam eden Polinas, 2024 yılını baz alarak önümüzdeki beş yıl içinde kadın çalışan sayısını yüzde 43 oranında artırmayı hedefliyor. Kadın çalışanların gelişimini, görünürlüğünü ve kariyer fırsatlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Polinas Women@Work platformu ile kapsayıcı kurum kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yapay zekâ sürdürülebilir dönüşümün parçası oldu

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları da 2025 yılında Polinas’ın sürdürülebilirlik gündeminde önemli yer tuttu. “Yapay Zekâ Manifestosu”nu yayınlayan Polinas; üretim, bakım, insan kaynakları ve veri analitiği süreçlerinde kullanılan yapay zekâ destekli uygulamalarla verimliliği artırırken teknolojiyi çalışan yetkinliklerini destekleyen bir araç olarak konumlandırıyor.

EcoVadis’ten Altın Madalya

2025 yılında sürdürülebilirlik performansıyla, bağımsız uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme platformu EcoVadis tarafından çevre, iş gücü ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik alanlarında Altın Madalya almaya hak kazanan Polinas; uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırırken, müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu güveni pekiştiriyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) ve CEFLEX üyelikleriyle uluslararası sürdürülebilirlik taahhütlerini güçlendirmeyi sürdüren Polinas, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 42, Kapsam 3 emisyonlarında ise yüzde 25 azaltım hedefliyor. Şirket, 2050 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Polinas CEO’su Faik Önaldı

Polinas CEO’su Faik Önaldı, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz dönemde sürdürülebilirlik, şirketlerin çevresel performanslarıyla birlikte bütünsel olarak iş modellerini ve rekabet gücünü de şekillendiriyor. Polinas olarak sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, kaynak verimliliği uygulamalarımız, dijital dönüşüm projelerimiz ve çalışanlarımızı merkeze alan insan odaklı yaklaşımımızla uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bilim temelli hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken sürdürülebilir büyümeyi tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.”

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