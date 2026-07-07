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NATO'da güç dengeleri sil baştan: 2026 güncel ordu sıralamasında Türkiye zirveyi zorluyor

NATO'da güç dengeleri sil baştan: 2026 güncel ordu sıralamasında Türkiye zirveyi zorluyor

Seda Ekinci
12:49, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 12:49, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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NATO'da güç dengeleri sil baştan: 2026 güncel ordu sıralamasında Türkiye zirveyi zorluyor

NATO’nun güç haritası yeniden çizildi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli savunma sanayii atılımıyla 2026 askeri güç sıralamasında dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin yükselişi zirveyi zorlayan en dikkat çekici gelişme oldu. NATO'nun en güçlü ülkeleri 2026 güncel listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

NATO'nun en güçlü ülkesi hangisi? Küresel gerilimlerin gölgesinde açıklanan 2026 NATO askeri güç listesi, ittifak içindeki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri gücünü korurken, savunma sanayisinde son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. Yerli üretim hamleleri, operasyonel kabiliyet ve bölgesel etkinliğiyle öne çıkan Türkiye, Avrupa’nın geleneksel güçleriyle arasındaki farkı kapatarak NATO’nun en güçlü ülkeleri arasında üst sıralara adını yazdırdı. 

﻿İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ...

NATO'nun en güçlü ülkesi hangisi? Küresel gerilimlerin gölgesinde açıklanan 2026 NATO askeri güç listesi, ittifak içindeki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri gücünü korurken, savunma sanayisinde son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti. Yerli üretim hamleleri, operasyonel kabiliyet ve bölgesel etkinliğiyle öne çıkan Türkiye, Avrupa’nın geleneksel güçleriyle arasındaki farkı kapatarak NATO’nun en güçlü ülkeleri arasında üst sıralara adını yazdırdı.&nbsp;﻿İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ...

32 - İZLANDA

32 - İZLANDA

31 - KARADAĞ

31 - KARADAĞ

30- KUZEY MAKEDONYA﻿

30- KUZEY MAKEDONYA﻿

29 - LÜKSEMBURG


29 - LÜKSEMBURG

28 - ESTONYA


28 - ESTONYA

27 - LETONYA

27 - LETONYA

26 - SLOVENYA

26 - SLOVENYA

25 - LİTVANYA


25 - LİTVANYA

24 - ARNAVUTLUK


24 - ARNAVUTLUK

23 - HIRVATİSTAN


23 - HIRVATİSTAN

22 - SLOVAKYA

22 - SLOVAKYA

21 - BULGARİSTAN


21 - BULGARİSTAN

20 - BELÇİKA

20 - BELÇİKA

19 - MACARİSTAN


19 - MACARİSTAN

18 - ÇEKYA


18 - ÇEKYA

17 - ROMANYA


17 - ROMANYA

16 - FİNLANDİYA


16 - FİNLANDİYA

15 - DANİMARKA


15 - DANİMARKA

14 - NORVEÇ

14 - NORVEÇ

13 - PORTEKİZ

13 - PORTEKİZ

12 - HOLLANDA

12 - HOLLANDA

11 - YUNANİSTAN

11 - YUNANİSTAN

10 - KANADA

10 - KANADA

9 - İSVEÇ

9 - İSVEÇ

8 - POLONYA

8 - POLONYA

7 - İSPANYA

7 - İSPANYA

6 - ALMANYA

6 - ALMANYA

5 - İTALYA

5 - İTALYA

4 - TÜRKİYE

4 - TÜRKİYE

3 - BİRLEŞİK KRALLIK


3 - BİRLEŞİK KRALLIK

2- FRANSA


2- FRANSA

1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ


1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Başlıklar :NATOorduTürkiyeAlmanyaABDsavunma gücü
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