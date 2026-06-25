KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı tamamlandı

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ, DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞIN GÜVENCESİDİR'

Türkiye'nin bölgede artan gücü ile son yıllarda savunma sanayinde önemli başarılara imza attığının altını çizen Üstel, bu gücün aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının da gücü olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bölgede artan gücü, savunma sanayisindeki tarihi başarıları, diplomatik etkinliği ve küresel ölçekte yükselen konumu sadece Türkiye'nin değil, Kıbrıs Türk halkının da gücüdür. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü ordularından biridir. Türk savunma sanayisi kendi gemisini, kendi hava savunma sistemlerini, kendi helikopterini, kendi füzesini ve kendi insansız hava araçlarını üreten bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte söz sahibi olan güçlü bir devlettir. Bu güç, Kıbrıs Türk halkının da gücüdür. Bu güç, Doğu Akdeniz'de barışın güvencesidir. Bu güç, Mavi Vatan'ın güvencesidir. Kıbrıs meselesinde de duruşumuz nettir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, Ada'daki iki halk ve iki devlet gerçeğine dayanılmadan ortaya konulacak hiçbir çözüm modeli sürdürülebilir olmayacaktır. Geçmişte başarısız olan yaklaşımların yeniden denenmesinin kimseye faydası yoktur. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden, egemenlik haklarından ve eşit statü talebinden vazgeçmeyecektir. Dünyaya çağrımız nettir; Doğu Akdeniz'de kalıcı barışın yolu; Kıbrıs Türk halkının haklarının teslim edilmesinden, Ada'daki gerçeklerin kabul edilmesinden ve iki tarafın eşitliği temelinde yeni bir anlayışın geliştirilmesinden geçmektedir" diye konuştu.