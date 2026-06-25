CIA, MI6, Mossad ve MİT... Siber savaşların ve büyük verinin (big data) kuralları tamamen yeniden yazdığı 2026 yılında, ülkelerin kaderini belirleyen istihbarat servislerinin güç dengesi yapay zeka modeli Gemini tarafından deşifre edildi. Milyonlarca açık veriyi analiz eden gelişmiş algoritmalar, gizlilik kalkanının ardındaki "görünmez orduları" yeni nesil operasyonel kapasitelerine göre sıralayarak ezber bozan bir liste ortaya çıkardı. Tüm dünyanın merakla incelediği bu yeni güç haritasında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yer aldığı konum büyük dikkat çekti.
Yapay zekanın analiz ettiği milyonlarca veri, istihbarat dünyasındaki güç dengelerine farklı bir perspektiften ışık tuttu. Ortaya çıkan listenin en dikkat çeken detayı zirvedeki isimlerden çok Türkiye ile ilgili sonuç oldu.
Gemini'ye göre dünyanın en güçlü istihbarat servisleri
Yapay zeka destekli değerlendirmede listenin zirvesinde ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA yer aldı. Küresel operasyon ağı, yüksek bütçesi ve teknolojik kapasitesiyle öne çıkan kurumun ardından İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise geniş veri toplama kapasitesi ve siber istihbarat faaliyetleriyle Analizde Türkiye'nin istihbarat kurumu MİT üçüncü sırada yer aldı.
Yapay zekanın listesi gündem oldu
1- CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı - ABD): Öne Çıkan Gücü: Küresel Erişim ve Sınırsız Altyapı
Neden Bu Listede? Dünyanın neresinde olursa olsun, bir olaya müdahale etme hızı, teknolojik üstünlüğü (uydular, sinyal istihbaratı) ve milyarlarca dolarlık bütçesiyle CIA hâlâ listenin tartışmasız en büyük oyuncusu. Sadece bilgi toplamaz; küresel finans ağlarından siber dünyaya kadar her alanı manipüle edebilecek derin bir "görünmez el" potansiyeline sahiptir.
2- MI6 (Gizli İstihbarat Servisi - İngiltere): Öne Çıkan Gücü: Yüzyıllık Beşeri İstihbarat (HUMINT) ve Kurumsal Hafıza
Neden Bu Listede? İngiliz dış istihbaratı, Soğuk Savaş döneminden ve eski sömürge ağlarından kalan muazzam bir diplomatik ve beşeri ağa sahip. Klasik anlamda "ajan devşirme" ve diplomasi koridorlarında fısıltılarla oyun kurma konusunda dünyanın en rafine teşkilatıdır. Ayrıca Anglo-Sakson istihbarat ittifakının (Five Eyes) entelektüel motorudur.
3- MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı - Türkiye): Öne Çıkan Gücü: Hibrit Savaş Yönetimi ve İstihbarat Diplomasisi
Neden Bu Listede? MİT'i bu listede yukarılara taşıyan şey, dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinin (Ortadoğu, Kafkaslar, Akdeniz, Balkanlar) tam merkezinde olması ve bu krizleri yönetme biçimidir. MİT; sinyal istihbaratını, siber yetenekleri ve SİHA'lar vasıtasıyla paramiliter saha gücünü tek bir potada eritmeyi başardı. Hem Ukrayna-Rusya gibi küresel güçler arasında devasa esir takaslarını yönetecek kadar diplomatik, hem de sınır ötesinde nokta operasyonlar yapacak kadar operasyonel bir esnekliğe sahip. Bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüştü.
AI destekli değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlar, istihbarat dünyasındaki güç dağılımına ilişkin dikkat çekici bir tablo sunarken MİT'in hızlı yükselişini de yeniden gözler önüne serdi.