3- MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı - Türkiye): Öne Çıkan Gücü: Hibrit Savaş Yönetimi ve İstihbarat Diplomasisi





Neden Bu Listede? MİT'i bu listede yukarılara taşıyan şey, dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinin (Ortadoğu, Kafkaslar, Akdeniz, Balkanlar) tam merkezinde olması ve bu krizleri yönetme biçimidir. MİT; sinyal istihbaratını, siber yetenekleri ve SİHA'lar vasıtasıyla paramiliter saha gücünü tek bir potada eritmeyi başardı. Hem Ukrayna-Rusya gibi küresel güçler arasında devasa esir takaslarını yönetecek kadar diplomatik, hem de sınır ötesinde nokta operasyonlar yapacak kadar operasyonel bir esnekliğe sahip. Bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüştü.



